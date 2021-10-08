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الأرجنتين تفشل في التسجيل منذ 2019 وتحافظ على سجلها الخالي من الهزائم

8
OCTOBER
2021
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فشلت الأرجنتين في التسجيل لأول مرة منذ يونيو 2019 لكن التعادل بدون أهداف مع مضيفتها باراغواي الخميس حافظ على سجلها الخالي من الهزائم في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022
 
ولعب المنتخب الأرجنتيني 23 مباراة بدون هزيمة تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني ويحتل المركز الثاني في التصفيات برصيد 19 نقطة خلف البرازيل التي تملك 27 نقطة بعد فوزها 3-1 على فنزويلا.
 
وتتأهل الفرق الأربعة الأولى تلقائيا إلى نهائيات قطر العام القادم بينما يخوض صاحب المركز الخامس مواجهة فاصلة ضد فريق من قارة أخرى.
 
ولعبت الأرجنتين بدون المهاجم لاوتارو مارتينيز وقدم ليونيل ميسي مباراة هادئة على غير العادة وافتقدت المواجهة الإثارة، خاصة في الشوط الأول.
 
 
وتلتقي الأرجنتين في مباراتها القادمة مع أوروغواي (10 أكتوبر) وبيرو (14 أكتوبر) على أرضها، بينما تلعب باراغواي خارج الديار ضد تشيلي يوم الأحد ثم بوليفيا يوم الخميس.
 
وفي مباراة أخرى أقيمت يوم الخميس، تعادلت أوروغواي بدون أهداف مع كولومبيا في مونتيفيديو. وتملك أوروغواي، التي بدأت الجولة وهي في المركز الثالث، 16 نقطة من عشر مباريات وتتقدم بنقطتين على كولومبيا.
Reuters
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