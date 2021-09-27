البريطاني هاميلتون يفوز بسباق جائزة روسيا الكبرى للفورمولا 1 محققا انتصاره المئة

A + A -

حقق البريطاني لويس هاميلتون سائق "مرسيدس" المركز الأول في سباق جائزة روسيا، المرحلة الـ15 من بطولة العالم للفورمولا واحد للسيارات، التي أقيمت على حلبة سوتشي.

وجاء هاميلتون بطل العالم 7 مرات في المركز الأول محققا انتصاره رقم 100 في سباقات الفورمولا 1 (رقم قياسي)، وحل في المركز الثاني الهولندي ماكس فيرستابن سائق "ريد بول"، فيما جاء سائق "فيراري" الإسباني كارلوس ساينز في المركز الثالث.

وتابع فريق "الأسهم الفضية" تفوقه على حلبة سوتشي حيث فاز بجميع السباقات من دون قسمة مع أحد منذ انضمام الجائزة إلى روزنامة البطولة العالمية في عام 2014، ففرض هاميلتون نفسه 5 مرات مقابل مرة لزميله السابق بطل العالم الألماني نيكو روزبرغ (2014) ومرتين للحالي الفنلندي فالتيري بوتاس (2017 و2020).

وبفوزه اليوم، استعاد هاميلتون صدارة الترتيب العام برصيد 246.5 نقطة، فيما تراجع فيرستابين إلى مركز الوصافة برصيد 244.5 نقطة.