بايرن ميونخ بـ10 لاعبين يواصل انتصاراته وينفرد بالصدارة

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واصل بايرن ميونيخ، الساعي إلى لقبه العاشر تواليا، انتصاراته المتتالية، عندما تغلب على ضيفه غرويتر فورث، الوافد حديثا إلى دوري الأضواء 3-1، الجمعة، في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل توماس مولر (10) ويوزوا كيميش (31) وسيباستيان غرييشبيك (68 خطأ في مرمى فريقه) أهداف بايرن ميونيخ، الذي لعب أغلب فترات الشوط الثاني بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه الدولي الفرنسي بنجامان بافار.

وسجل السويسري سيدريك إيتن هدف الشرف لأصحاب الأرض (87).

وتابع بايرن ميونيخ انتصاراته المتتالية بعد بدايته المتعثرة في مستهل مشواره مع مدرّبه الجديد يوليان ناغلسمان (تعادل في المرحلة الأولى مع مونشنغلادباخ)، فحقق فوزه الثامن تواليا في مختلف المسابقات والخامس في الدوري.

وأضاف غرويتر فورث إلى قائمة ضحاياه هذا الموسم، والتي شملت الفوز خارج القواعد على برشلونة الإسباني 3-صفر في دوري الأبطال، والفوز 12-صفر على فريق من الدرجة الخامسة في الكأس المحلية، والانتصارات الساحقة على وصيفه لايبزيغ 4-1 خارج القواعد، وهرتا برلين 5-صفر، وبوخوم 7-صفر في الدوري.