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ثنائية سواريز تقود أتليتيكو مدريد للفوز في خيتافي

22
SEPTEMBER
2021
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أحرز لويس سواريز مهاجم أتليتيكو مدريد هدفين قرب النهاية ليمنح حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الفوز 2-1 على ملعب خيتافي الذي لعب بعشرة لاعبين في الشوط الثاني.
 
وتصدر أتليتيكو البطولة برصيد 14 نقطة من ست مباريات، بينما يتذيل خيتافي الترتيب بدون نقاط.
 
وتقدم أصحاب الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بضربة رأس من ستيفان ميتروفيتش بعدما سقطت الكرة من يد يان أوبلاك على غير العادة إثر تمريرة عرضية.
 
وخاض خيتافي الجزء الأخير من المباراة بعشرة لاعبين بعد حصول كارلوس ألينا على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 74 بعد دهس ساق البديل ماتيوس كونيا من الخلف.
 
واستفاد الضيوف من النقص العددي في صفوف خيتافي وحرم ديفيد سوريا حارس أصحاب الأرض أتليتيكو من التعادل عندما تصدى لمحاولتين من أنخيل كوريا وسواريز.
 
لكن خيتافي لم يصمد كثيرا حيث أدرك أتليتيكو التعادل عندما سيطر سواريز على تمريرة عرضية من البديل ماريو هرموسو بقدمه اليمنى قبل أن يسدد باليسرى في الشباك بالدقيقة 78.
 
وأضاف المهاجم القادم من أوروغواي هدف الفوز عندما ابتعد عن رقيبه ميتروفيتش ليحول تمريرة شيمه فرساليكو العرضية بضربة رأس في الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع.
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