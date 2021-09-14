living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خوف وترقب.. شبح "الفضيحة" يطارد برشلونة أمام بايرن ميونيخ

14
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ترقب وخوف شديد، هي الحالة التي تسود معسكر برشلونة الإسباني، قبل ساعات من مواجهة بايرن ميونيخ الألماني، بذكريات "فضيحة" العام الماضي.
 
وقبل عام بالضبط، تعرض برشلونة لواحدة من أقسى الهزائم بتاريخه الكروي، على يد بايرن ميونيخ، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وبنتيجة 2-8.
 
تلك الهزيمة، لا زالت تمثل مادة دسمة للسخرية والتقليل من برشلونة، من قبل جماهير الخصم، بينما تمثل "كابوسا" لمشجعي الفريق الكتالوني.
 
ويعود برشلونة ليواجه العملاق الألماني مرة أخرى، مساء الثلاثاء، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا، ولكن هذه المرة، برشلونة يبدو أضعف بكثير من تلك النسخة التي استقبلت 8 أهداف كاملة.
 
وسيدخل النادي الكتالوني موقعة بايرن ميونيخ، بخط هجوم "هزيل"، مكون من لاعبين فقط، وهما الهولنديان ميمفس ديباي ولوك دي يونغ، بينما يعاني بقية اللاعبين من الإصابات ونقص الجاهزية البدنية.
 
فسيغيب عن برشلونة 4 مهاجمين بسبب الإصابة، وهم الدنماركي مارتن براثويت، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو، والإسباني أنسو فاتي، والفرنسي عثمان ديمبيلي.
 
وبالمقارنة بفريق برشلونة الذي مني بالهزيمة التاريخية، فقد رحل عن صفوف النادي 3 من أبرز نجومه، وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروغواياني لويس سواريز، والفرنسي أنطوان غريزمان، مما يجعل التشكيلة الحالية أضعف بكثير.
 
وترتفع المخاوف داخل برشلونة، من تكرار "سيناريو الفضيحة" على يد بايرن ميونيخ، الذي لا يبدو أقل قوة من تشكيلة 2020، بينما ضعفت تشكيلة النادي الكتالوني.
 
وسيستضيف برشلونة خصمه العنيد بايرن ميونيخ، على استاد كامب نو، مساء الثلاثاء، في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت أبوظبي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout