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المنتخب المغربي "آمن" في غينيا.. وطائرة تنتظره في المطار

6
SEPTEMBER
2021
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أفاد مسؤول مغربي، الأحد، بأن منتخب بلاده لكرة القدم "آمن" في العاصمة الغينية كوناكري، التي تشهد انقلابا عسكريا وفوضى وسط مزاعم بإلقاء القبض على الرئيس ألفا كوندي و"حل" مؤسسات الدولة من قبل ضباط من القوات الخاصة.
 
وقال محمد مقروف من الاتحاد المغربي لكرة القدم لوكالة فرانس برس إن أعضاء المنتخب الوطني "بأمان وهم حاليا في فندق بعيدا عن التوترات".
 
وأضاف أن الاتحاد "يعمل على إخلاء الفريق اليوم (الأحد). هناك طائرة بانتظاره في المطار".
 
وكان من المفترض أن يواجه المنتخب المغربي نظيره الغيني، يوم غد الاثنين، ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022.
 
وسُمع إطلاق نار كثيف في وسط كوناكري، الأحد، وزعم الانقلابيون أنهم اعتقلوا الرئيس كوندي وأرسلوا إلى فرانس برس شريط فيديو يظهر رئيس الدولة محاطًا بالجنود.
 
لكن الحكومة قالت في بيان لها إنها "صدت" الهجوم على القصر الرئاسي.
 
وتعاني غينيا التي تعتبر من أفقر دول العالم على الرغم من أنها تمتلك موارد معدنية كبيرة، منذ فترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي.
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