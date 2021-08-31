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صفقات الأهلي المصري.. ثورة بطل القارة من أجل استمرار السيطرة

31
AUGUST
2021
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دخل النادي الأهلي المصري "الميركاتو الحالي" بقوة، وسط آمال كبيرة من جمهوره باستمرار السيطرة على البطولات الإفريقية، بعد إعلان "المارد الأحمر" تعاقده مع الرباعي كريم فؤاد، وحسام حسن، ولويس ميكيسوني، وبيرسي تاو.
 
إلى جانب الصفقات الجديدة، هناك عدد من اللاعبين المعارين من النادي الأهلي على وشك العودة إلى صفوف الفريق الأحمر، وعلى رأسهم لاعبي المنتخب المصري الأولمبي أحمد عبد القادر وعمار حمدي.
 
ومنذ تولي المدرب الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني رئاسة الجهاز الفني للنادي الأهلي في أكتوبر الماضي، لم تتسن له فرصة لإدارة ملف الانتقالات إلا خلال موسم الانتقالات الحالي.
 
ويملك النادي الأحمر سياسة انتقالات واضحة خلال السنوات الأخيرة، حيث أن شراء لاعب محترف يعني خروج محترف آخر، علما بأن الاتحاد المصري لكرة القدم أكد أن كل فريق سيكون لديه 5 محترفين فقط خلال الموسم الجديد.
 
كما أشارت عدد من التقارير الإعلامية إلى أن الثلاثي أليو ديانغ، وجونيور أجاي، ووالتر بواليا هم الأقرب للرحيل عن الأهلي خلال موسم الانتقالات الحالي.
 
ونجح موسيماني مع الأهلي في حصد لقب أبطال إفريقيا مرتين، إلى جانب السوبر الإفريقي والدوري المصري وكأس مصر، بينما لم يحالفه الحظ لحصد لقب الدوري هذا العام، حيث احتل مركز الوصيف خلف بطل المسابقة المصرية، نادي الزمالك.
 
ونستعرض في السطور التالية أبرز ما قدمه لاعبي النادي الأهلي الجدد خلال الفترة الأخيرة، وما يمكنهم تقديمه مع نادي القرن الإفريقي.
 
الصفقة الأبرز
 
البداية مع الصفقة الأبرز للنادي الأهلي بيرسي تاو، الذي تحدث موسيماني عن رغبته أكثر من مرة في أن يكون واحدا من لاعبي فريقه، خاصة بعد المستوى الكبير الذي قدمه اللاعب الجنوب إفريقي تحت قيادة موسيماني مع صن داونز.
 
يلعب بيرسي تاو (27 عاما) في جميع مراكز الخط الهجومي، وكان أحد ناشئي فريق صن داونز الجنوب إفريقي، الذي قدم معه مستويات لافتة، حيث لعب بقميصه 102 مباراة، وسجل 24 هدفا وصنع 27 آخرين.
 
وتمكن تاو مع صن داونز من حصد لقب الدوري الجنوب إفريقي مرتين، ولقب "أبطال إفريقيا" مرة وحيدة، بالإضافة إلى لقب "السوبر الإفريقي"، وذلك خلال الفترة الذهبية للفريق الأصفر مع موسيماني، وعلى مستوى الإنجازات الفردية احتل تاو صدارة ترتيب هدافي الدوري في موسم 2017/2018.
 
التألق الملفت لنجم "البافانا البافانا" جعل نادي برايتون الإنجليزي يتحرك لتعاقد معه عام 2018.
 
وقام نادي برايتون بإعارة بيرسي تاو إلى فريق "يونيون سان خيلويزي" لمدة عام، وهو أحد أندية دوري الدرجة الثانية في بلجيكا، وقدم معه تاو مستوى مميز، حيث سجل 13 هدفًا وصنع 13 آخرين، وحصل على جائزة " أفضل لاعب في الموسم" بالفريق.
 
وفي الموسم التالي، تمت إعارة تاو مرة أخرى إلى نادي "كلوب بروج" ومن بعده "أندرلخت"، ليلعب النجم الجنوب إفريقي لمدة موسم ونصف مع أندية الصف الأول في بلجيكا، وسجل خلال تلك الفترة 7 أهداف وصنع 5 خلال 32 مباراة، وشارك للمرة الأولى في بطولتي "أبطال أوروبا" و"اليوروليغ".
 
وفي موسم 2020/2021، شارك تاو للمرة الأولى مع "برايتون"، لكن لم يحصل على فرصة كافية للمنافسة على مركز أساسي بتشكيلة الفريق الإنجليزي، حيث شارك في ست مباريات فقط، لينتقل بعد ذلك إلى النادي الأهلي.
 
وشارك تاو مع منتخب بلاده في 28 لقاء، حيث سجل 13 هدفًا وصنع 3 آخرين، وكان أحد نجوم "البافانا البافانا" في بطولة "أمم إفريقيا 2019".
 
ساحر "سيمبا"
 
لاعب نادي سيمبا التنزاني، لويس ميكويسوني (26 عاما) هو ثاني صفقات الأهلي بـ" الميركاتو الحالي".
 
ميكويسوني هو أحد لاعبي كتيبة "سيمبا" التي قدمت أداءً لافتا خلال دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، حيث تمكن من تصدر مجموعته التي تضم فرق: الأهلي، فيتا كلوب، والمريخ.
 
وتألق اللاعب الموزمبيقي بشكل لافت خلال البطولة الإفريقية حيث سجل 3 أهداف وصنع 3 آخرين، وكان أحد نجوم مباراتي الأهلي وسيمبا بدور المجموعات.
 
يلعب ميكويسوني في مركز الجناح الأيمن، ويأمل جمهور النادي الأهلي أن يستمر تألق اللاعب الشاب بعد انتقاله إلى "بطل إفريقيا".
 
تعاقدات محلية
 
قدم لاعب النادي الأهلي محمد شريف موسما استثنائيا، حيث احتل صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بـ 20 هدفا، لكن مع غيابه عن الفريق الأحمر خلال الخطوات الأخيرة من المسابقة المصرية، لم يستطيع أحد من زملائه بالفريق القيام بدوره، مما دفع الأهلي للتعاقد مع مهاجم نادي سموحة حسام حسن (27 عاما).
 
لعب حسام حسن بقميص سموحة 154 مباراة، سجل خلالها 49 هدفا وصنع 10 آخرين، وكان أحد هدافي الدوري المصري خلال الموسم الماضي برصيد 9 أهداف، سجلها خلال نصف موسم فقط، حيث انتقل قبل ستة أشهر من الآن إلى نادي أهلي طرابلس على سبيل الإعارة.
 
ومع اقتراب رحيل أليو ديانج عن صفوف الأهلي، في الأغلب سيلعب أكرم توفيق في مركزه الأساسي (خط وسط دفاعي) خلال الموسم الجديد مع الأهلي، حيث كان يلعب توفيق في مركز الظهير الأيمن خلال الموسم الماضي لتعويض غياب محمد هاني بسبب الإصابة.
 
 وقام النادي الأهلي بالتعاقد مع كريم فؤاد (21 عامًا)، الذي يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر قادمًا من صفوف نادي أنبي، الذي شارك معه خلال الموسم الماضي في 26 مباراة، صنع خلالها خمسة أهداف، وكان أحد أفراد كتيبة الفراعنة بأولمبياد طوكيو.
 
ويكرس النادي الأحمر جهوده حاليا من أجل التعاقد مع لاعبين شباب، من أجل بناء جيل قوي يمكنه الاستمرار بالمنافسة على البطولات المحلية والقارية، بالإضافة إلى ضم لاعبين يمكنهم تنفيذ طريقة لعب موسيماني بشكل مثالي.
 
ويعتمد المدرب الجنوب إفريقي على "التحولات الهجومية" بشكل كبير، وهذا ما يحتاج إلى عناصر هجومية أصحاب سرعات عالية، خاصة على مستوى الأجنحة، وهذا ما افتقده الأهلي خلال فترات طويلة من الموسم الماضي، ودفعه إلى بناء اللعب من العمق.
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