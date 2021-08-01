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بإشراف الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة و بحضور 21 مشارك بين إداري و حكم،نظّمت لجنة الكرة الطائرة الشاطئية في الاتحاد ندوة تمحورت حول الترتيبات والمراحل اللازمة لتنظيم وتحضير وإدارة بطولة لبنان "اكس. اكس. أل. انرجي" للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات والتي ستنطلق الاثنين 2 آب الجاري .

بداية، تكلم امين عام الاتحاد عصام ابو جودة مرحباً بالحاضرين باسم رئيس الاتحاد وليد القاصوف والأعضاء شارحاً فائدة هكذا ندوات و محاضرات لصقل الكوادر الادارية و الفنيّة و التحكيمية من ضمن خطة الاتحاد التي وضعها لتطوير اللعبة من كل النواحي. ثم تكلم رئيس لجنة الكرة الطائرة الشاطئية اللاعب الدولي السابق ايلي ابي شديد حول ضرورة اقامة هذه الندوات للكرة الطائرة الشاطئية نظرا لكثافة النشاط والدورات و الحاجة لتنظيم افضل و متابعة من اجل إنجاح كل هذه الأنشطة و البطولات.

أدار الندوة المحاضر الدولي والمدير التنفيذي للإتحاد اميل جبّور الذي قدّم عرضاً مفصلاً عن كل المراحل التي تمر بها كل بطولة من النواحي التنظيمية و التحضيرية و الطرق المعتمدة لإقامة المباريات و تصنيف الفرق ، تلاه الحكم الدولي جوني اللقيس الذي تكلم عن قواعد اللعبة و آخر التعديلات التي طرأت عليها.

الرجال

وفي هذا الاطار، تنطلق بطولة لبنان "اكس. اكس. ال. انرجي" للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات الاثنين.فلدى الرجال يشارك في البطولة 16 فريق قسموا الى اربع مجموعة تضم كل مجموعة اربعة فرق.وفي ما يلي برنامج مباريات اليوم الأول(الاثنين) على ملعب "بي. في. بي."(زيتون-نهر ابراهيم):

-الساعة 11-بول بو عقل وجو القزّي- هاني حليل وهادي عمّار،عمر ابي كرم وشربل خويري-عزّو مطر وداوود مانانا.

-الساعة 11.45-غازي فنج وكريم السعيد-نقولا قزي وشربل قزي ،آدم خوري وموسى موسى- جورج سعد وجورج نعمه

-الساعة 12.30- بول بو عقل وجو القزّي - جورج سعد وجورج نعمه،ايلي ابي شديد وجايسن نجار-سامر ميناوية ومجد بشّور

-الساعة 13.15-شفيق صليبا وجوزيف نهرا- ماتيو متري و ريمون جبور

-الساعة 14.00-اسعد يزبك ونايثن دكاش- نزار قاسم وجوزيف شاهين

-الساعة 14.45-روني فرح ورواد ابو يونس- ادوين خوري ومحمد الحجيري.

-الساعة 15.30-عمر ابي كرم وشربل خويري - ماتيو متري وريمون جبور

-الساعة 16.15-غازي فنج وكريم السعيد- نزار قاسم وجوزيف شاهين

الساعة 17.00- ايلي ابي شديد وجايسن نجار- ادوين خوري ومحمد الحجيري.

السيدات

ولدى السيدات،قسّمت الفرق الثمانية المشاركة الى مجموعتين تضم كل منها اربعة فرق.وفي ما يلي برنامج اليوم الأول (الأثنين) على ملعب "بي. في. أس"- البترون:

-الساعة 13.30-آيا ماريا مطر وميرا عدره- ياسمين بيضا وساره ضاهر.

-الساعة 14.15-ميرفت حمزة وميرنا شيخو- ساندريللا يوسف و شاريل الخوري.

-الساعة 15.00-لين موسى وتيا موسى- أونيل شديد ونايا شربل.

-الساعة 15.45-ماريا فيعاني ومايا ابي رميا- ريم العلي وحنان لبابيدي.

-الساعة 16.30- آيا ماريا مطر وميرا عدره- أونيل شديد ونايا شربل.

-الساعة 17.15-ميرفت حمزة وميرنا شيخو- ريم العلي وحنان لبابيدي.