living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بطولة XXL لـ"الطائرة الشاطئية" تنطلق الاثنين

1
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بإشراف الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة و بحضور 21 مشارك بين إداري و حكم،نظّمت لجنة الكرة الطائرة الشاطئية في الاتحاد ندوة تمحورت حول الترتيبات والمراحل اللازمة  لتنظيم وتحضير وإدارة بطولة لبنان "اكس. اكس. أل. انرجي" للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات والتي ستنطلق الاثنين 2 آب الجاري .
 
بداية، تكلم امين عام الاتحاد عصام ابو جودة مرحباً بالحاضرين  باسم رئيس الاتحاد وليد القاصوف والأعضاء شارحاً فائدة هكذا ندوات و محاضرات لصقل الكوادر الادارية و الفنيّة و التحكيمية من ضمن خطة الاتحاد التي وضعها لتطوير اللعبة من كل النواحي. ثم تكلم رئيس لجنة الكرة الطائرة الشاطئية  اللاعب الدولي السابق ايلي ابي شديد حول ضرورة اقامة هذه الندوات للكرة الطائرة الشاطئية نظرا لكثافة النشاط والدورات و الحاجة لتنظيم افضل و متابعة من اجل إنجاح كل هذه الأنشطة و البطولات.
 
أدار الندوة المحاضر الدولي والمدير التنفيذي للإتحاد اميل جبّور الذي  قدّم عرضاً مفصلاً عن كل المراحل التي تمر بها كل بطولة من النواحي التنظيمية و التحضيرية و الطرق المعتمدة لإقامة المباريات و تصنيف الفرق ، تلاه الحكم الدولي جوني اللقيس الذي تكلم عن قواعد اللعبة و آخر التعديلات التي طرأت عليها.
 
الرجال
وفي هذا الاطار، تنطلق بطولة لبنان "اكس. اكس. ال. انرجي" للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات الاثنين.فلدى الرجال يشارك في البطولة 16 فريق قسموا الى اربع مجموعة تضم كل مجموعة اربعة فرق.وفي ما يلي برنامج مباريات اليوم الأول(الاثنين) على ملعب "بي. في. بي."(زيتون-نهر ابراهيم):
 
-الساعة 11-بول بو عقل وجو القزّي- هاني حليل وهادي عمّار،عمر ابي كرم وشربل خويري-عزّو مطر وداوود مانانا.
 
-الساعة 11.45-غازي فنج وكريم السعيد-نقولا قزي وشربل قزي ،آدم خوري وموسى موسى- جورج سعد وجورج نعمه
 
-الساعة 12.30- بول بو عقل وجو القزّي - جورج سعد وجورج نعمه،ايلي ابي شديد وجايسن نجار-سامر ميناوية ومجد بشّور
 
-الساعة 13.15-شفيق صليبا وجوزيف نهرا- ماتيو متري و ريمون جبور
-الساعة 14.00-اسعد يزبك ونايثن دكاش- نزار قاسم وجوزيف شاهين
-الساعة 14.45-روني فرح ورواد ابو يونس- ادوين خوري ومحمد الحجيري.
-الساعة 15.30-عمر ابي كرم وشربل خويري - ماتيو متري وريمون جبور
-الساعة 16.15-غازي فنج وكريم السعيد- نزار قاسم وجوزيف شاهين
الساعة 17.00- ايلي ابي شديد وجايسن نجار- ادوين خوري ومحمد الحجيري.
السيدات
ولدى السيدات،قسّمت الفرق الثمانية المشاركة الى  مجموعتين تضم كل منها اربعة فرق.وفي ما يلي برنامج اليوم الأول (الأثنين) على ملعب "بي. في. أس"- البترون:
 
-الساعة 13.30-آيا ماريا مطر وميرا عدره- ياسمين بيضا وساره ضاهر.
-الساعة 14.15-ميرفت حمزة وميرنا شيخو- ساندريللا يوسف و شاريل الخوري.
-الساعة 15.00-لين موسى وتيا موسى- أونيل شديد ونايا شربل.
-الساعة 15.45-ماريا فيعاني ومايا ابي رميا- ريم العلي وحنان لبابيدي.
-الساعة 16.30- آيا ماريا مطر وميرا عدره- أونيل شديد ونايا شربل.
-الساعة 17.15-ميرفت حمزة وميرنا شيخو- ريم العلي وحنان لبابيدي.
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout