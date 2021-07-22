دراجات: نادي عاليه يحتفظ بلقب بطل الفرق

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نظّم الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية بطولة لبنان للطرقات في المناطق الجبلية وعلى علو يناهز 2000 متر. إنطلق سباق بطولة لبنان لفئتي النخبة والماسترز على الأوتوستراد الذي يربط منطقة الزعرور ببلدة بسكنتا في أعالي المتن بمشاركة 35 دراجاً ينتمون الى 7 اندية اتحادية بالاضافة الى لاعبي فريق الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لمسافة 130.5 كلم للنخبة و 101.5 كلم للماسترز.

ونجح دراّج نادي عاليه للدراجات جيلبير حنوش ،المقيم في فرنسا، في السيطرة على بطولة لبنان لدراجات الطريق محققاً فوزاً أمام كل الدراجين الباقين. ولكن حسب نظامي الداخلي للاتحاد اللبناني والاتحاد الدولي لا يحق له احراز لقب البطولة . وبفوزه، ساعد فريقه نادي عاليه للدراجات في تحقيق للمرة الثانية لقب الفرق لعام 2021 .

واحتل المركز الثاني جهاد الأحمد (نادي الغزال الرياضي) اما المركز الثالث فأحرزه عبدالله سلوم (نادي عاليه للدراجات).

وفي فئة الماسترز احرز لاعب نادي عاليه للدراجات جان وهبه لقب البطولة بينما احتل المركز الثاني بشير نصر(شبيبة سلعاتا) والمركز الثالث بسام ضناوي (نادي الغزال الرياضي).

وقد تولت عناصر قوى الأمن الداخلي وعناصر الجيش اللبناني اقفال المسار أمام السيارات بشكل تام تأميناً لسلامة المشاركين كما واكبت عناصر الصليب الأحمر اللبناني المشاركين في السباق.

النتائج الفنية

وفي ما يلي النتائج الفنية الكاملة للسباق فكانت على الشكل التالي:

أ‌- فئة النخبة:

1- جيلبر حنوش ( نادي عاليه للدراجات) 4 ساعات 3 دقيقة و 56 ثانية.

2- جهاد الاحمد (نادي الغزال الرياضي) 4 س 4 د و 42 ث .

3- عبدالله سلوم (نادي عاليه للدراجات) 4س 5د 47ث.

4- نزار القاضي (الجيش اللبناني) 4س 10د 15ث.

5- عبد العزيز المني (هومنتمن بيروت) 4س 12د 33ث.

6- جورج وديع (هومنتمن بيروت) 4 س 12د 33ث.

7- مالك الحريري (شبيبة سلعاتا) 4 س 02د 09ث.

8- يوسف مراد (شبيبة سلعاتا) 4 س02د 09ث.

9- عثمان عدرا (نادي الغزال الرياضي) 4 س 23د و 55 ث.

10- باتريك غاريوس (هومنتمن بيروت) 4 س 24د 02ث.

11- كريم شحادة (نادي عاليه للدراجات) 4س 26د 56ث.

12- ربيع اليا (نادي عاليه للدراجات) 4س 28د 09ث.

أما ترتيب الفرق لفئة النخبة (افضلية ثلاثة لاعبين في الترتيب العام) فجاء كالآتي:

1- نادي عاليه للدراجات 43 نقطة.

2- هومنتمن بيروت 30 نقطة .

3- نادي الغزال الرياضي 26 نقطة.

ب‌- فئة الماسترز:

1- جان وهبه ( نادي عاليه للدراجات) 3 ساعات 17 دقيقة و 20 ثانية.

2- بشير نصر (شبيبة سلعاتا) 3 س 21 د و 54 ث .

3- بسام الضناوي (نادي الغزال الرياضي) 3س 25د 39ث.

4- خالد دياب (نادي الغزال الرياضي) 3س 31د 10ث.

5- لندوس ضو (ماونت سبورتس كفردبيان) 3س 31د 50ث.

وختاما تم تتويج الفائزين في السباق من قبل أعضاء الإتحاد اللبناني للدراجات برعاية شركة "سكوت" للدراجات، عبر وكيلها عصام مبارك، التي تتولى رعاية سباقات ونشاطات الاتحاد.