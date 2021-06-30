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هاري كين يوجه رسالة قوية للفرق المنافسة في يورو 2020

30
JUNE
2021
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علّق قائد المنتخب الإنجليزي، هاري كين، على الفوز الذي حققه فريقه على ألمانيا، ووصلهم إلى دور الثمانية ببطولة أمم أوروبا.
 
وقال هاري كين، إن المنافسين المستمرين في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم سينظرون إلى منتخب بلاده كفريق "خطير" بعد الفوز 2-صفر على ألمانيا.
 
وسجل كين ورحيم سترلينغ هدفين في مباراة دور الستة عشر، والتي أقيمت الثلاثاء في استاد ويمبلي، لتحقق إنجلترا فوزها الأول في مباراة إقصائية على ألمانيا منذ نهائي كأس العالم 1966.
 
وسيلعب فريق المدرب غاريث ساوثغيت مع أوكرانيا في دور الثمانية، السبت المقبل، في الاستاد الأولمبي في روما.
 
وحول الفوز على ألمانيا، قال كين: "لا يوجد شيء أكبر من ذلك عندما تكون التوقعات حاضرة، ولقد نجحنا، لذا يجب علينا الشعور بالفخر، لكن لا يمكن التوقف هنا".
 
وأضاف: "أتمنى أن نعود إلى هنا للعب في الدور قبل النهائي والمباراة النهائية"، حسبما نقلت "رويترز".
 
ومن جانبه قال ديكلان رايس لاعب وسط إنجلترا، إن الكثيرين قللوا من فرص إنجلترا لكن الفوز يوم الثلاثاء أثبت خطأ كل هذه التوقعات.
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