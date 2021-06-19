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ينظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة السباق الثاني للسرعة لمركبات الدفع الرباعي((4x4

الأحد 20 حزيران الجاري في كفرسلوان برعاية اطارات "لينغ لونغ".واعلن النادي المنظم عن مشاركة 13 مركبة دفع رباعي في السباق بعد اقفال باب التسجيل .وفي ما يلي اسماء السائقين ومركباتهم:

1-بيار رزق على "بي. ار. بي مافريك"(توربو)

2-طوني عازار على "بي. ار. بي مافريك"(توربو)

3-كميل تنوري على جيب شيروكي

4-طارق عاقوري على جيب شيروكي

5- طوني جلبوط على جيب شيروكي

6-مارك شدياق على "ياماها واي اكس زد1000"

7-ميشال هنري نجيم على "بولاريس أر زد آر"(توربو)

8-جورج زيادة على جيب شيروكي

9- جورج حكيّم على "بي. ار. بي. مافريك"

10-رواد حاطوم على جيب شيروكي

11-مازن حريز على "سي. اف. موتو 1000"

12-رشيد نعنعي على رانج روفر

13-..............................................

14-سليمان خطار على مرسيدس بنز 230 جي

وسينطلق السباق عند الساعة الثامنة صباحاً.