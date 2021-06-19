تايكواندو: بطولة بيروت المفتوحة الثالثة الأحد بمشاركة 38 دولة من أوروبا وآسيا وافريقيا وأميركا

A + A -

مع اسدال الستارة على بطولة آسيا الرابعة والعشرين بالتايكواندو للرجال والسيدات (حزام أسود) التي نظمها الاتحاد اللبناني للعبة برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحت اشراف الاتحاد الآسيوي وبنجاح على مدى خمسة ايام في "مجمّع نهاد نوفل" وحصد لبنان 16 ميدالية(13 في القتال الوهمي و3 في القتال الحر) ،ينظم الاتحاد اللبناني "بطولة بيروت المفتوحة" في نسختها الثالثة طوال يوم الأحد 20 الجاري على الملعب عينه تحت اشراف الاتحاد الدولي للتايكواندو.

والبطولة مصنّفة "جي 2" بعدما كان تصنيف النسختين الأولى والثانية "جي 1" وهي خطوة تؤكد مدى مهنية واحترافية الاتحاد اللبناني للتايكواندو في تنظيمه للبطولات الدولية والقارية فكان خيار الاتحاد الدولي بتصنيف البطولة الثالثة"جي 2".

يشارك في البطولة 270 لاعب ولاعبة من 38 دولة من القارة الآسيوية والأفريقية والأوروبية والأميركية.والدول هي:لبنان،افغانستان،بلجيكا،البرازيل،الكاميرون،ساحل العاج،كرواتيا،قبرص،الدانمارك،فرنسا،المانيا،اليونان،ايران،العراق،ايرلندا،ايطاليا،

الأردن،كازاخستان، منغوليا،هولندا،نيجيريا،باكستان،فلسطين،قطر،كوريا الجنوبية،روسيا،السعودية،صربيا،الصومال،السويد،سوريا،طاجكستان،تونس،تركيا،

الامارات العربية المتحدة،الولايات المتحدة الاميركية،اوزباكستان واليمن.



وسُمّي امين عام الاتحاد اللبناني للتايكواندو مارك حرب مديراً للبطولة ونائب رئيس لجنة حكام آسيا ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد اللبناني دانيال خوراسانجيان رئيساً للجنة الحكام في البطولة التي سيشارك في قيادة مبارياتها 31 حكماً من لبنان والخارج.



وفي ما يلي برنامج بطولة بيروت المفتوحة ليوم الأحد 20 الجاري:

-بين الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة 12.30 ظهراً:الأدوار التمهيدية.

-بين الساعة 12.30 و13.30 :استراحة

-بين الساعة 13.30 و16.30:ادوار تمهيدية والدور ربع النهائي.

-بين الساعة 16.30 و21.30-نصف نهائي ونهائي

-بين الساعة 21.30 و22.00- حفل تتويج الفائزين والفائزات.

يشار الى أن بطولة بيروت المفتوحة تتضمّن 16 وزناً(8 للذكور و8 للاناث).

اليوم الأخير

وكان اليوم الأخير من بطولة آسيا شهد مسابقات 3 اوزان جاءت نتائجها كالآتي:

*رجال:

-وزن تحت ال63 كلغ:

1-نياز بولاتوف(اوزباكستان)

2-زيد الحلواني(الاردن)

3-زين حكمت (افغانستان) وشينزوريغ داشدافا(منغوليا)

-وزن تحت ال80 كلغ:

1-صالح الشرباتي(الاردن)

2-ليو وينغ تينغ(تايبه)

3-هيوك بارك(كوريا الجنوبية) ونيكيتا رافالوفيتش(اوزباكستان)



*سيدات:

-وزن تحت ال67 كلغ

1-جوليانا صادق(الاردن)

2-ميليكا مير حسيني(ايران)

3-مارام فاتناسي(قطر) وخاليموفا موخرو(طاجكستان)