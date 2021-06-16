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تفاصيل جديدة بشأن الاقتحام المظلي في مباراة فرنسا وألمانيا

16
JUNE
2021
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شهدت مواجهة ألمانيا وفرنسا، ضمن منافسات المجموعة السادسة من كأس أوروبا 2020، أمس الثلاثاء، حادثة غريبة وذلك قبل إعلان صافرة البداية، تسبب بها هبوط مظلي، ما أثار الفوضى لبضع دقائق.
 
وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إن العديد من الأشخاص تعرضوا لإصابات استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، تسبب بها متظاهر قفز بمظلة إلى استاد "أليانز أرينا" بمدينة ميونيخ الألمانية، قبل بدء المباراة التي فازت بها فرنسا 1-0 .
 
وكان من المفترض أن يسقط الناشط كرة مغطاة بشعار السلام الأخضر، على أرض الملعب، تعبيرا عن الاحتجاج على راعي البطولة، لكنه اصطدم بكابلات "الكاميرا العنكبوتية" الخاصة بالنقل التلفزيوني من سقف الاستاد، وفقد السيطرة، ليصطدم برؤوس الجماهير، ويكمل طريقه إلى أرض الملعب.
 
وقال "يويفا" في بيان: "هذا العمل المتهور، الذي كان يمكن أن تكون له عواقب وخيمة للغاية على عدد كبير من الأشخاص الذين حضروا المباراة، تسبب في إصابة العديد من الأشخاص الذين حضروا المباراة، وهم الآن في المستشفى وستتخذ السلطات القانونية الإجراءات اللازمة".
 
وتابع:"يلتزم اليويفا وشركاؤه التزاما تاما باستدامة بطولة أوروبا 2020. وتم تنفيذ العديد من المبادرات لتعويض انبعاثات الكربون".
 
وأضاف: "لحسن الحظ لم تتأثر المباراة بمثل هذا العمل المتهور والخطير، لكن العديد من الأشخاص أصيبوا رغم ذلك".
 
والتقطت الكاميرات مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب، وأعضاء من فريقه، وهم يتجنبون هبوط المظلي، حسب ما نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية، والتي أكدت إصابة شخصين على الأقل، من بينهم مشجع أصيب بكسور في الوجه.
 
وأفادت الشرطة الألمانية، أن المظلي المتهور ألماني يبلغ 38 عاما، وإنه تم القبض عليه فور هبوطه إلى أرض ملعب "أليانز أرينا". وقال المتحدث باسم الشرطة: "نحن ندرس اتهامات جنائية مختلفة ضده، لأن شرطة ميونيخ لا تتسامح مطلقاً مع الفعاليات السياسية التي تعرض الأرواح للخطر".
Skynews,روسيا اليوم
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