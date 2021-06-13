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تنطلق الاثنين 14 حزيران الجاري بطولة آسيا الرابعة والعشرين للرجال والسيدات (حزام اسود) بالتايكواندو التي ينظمها الاتحاد اللبناني للعبة بين 14 و18 حزيران الجاري في "مجمّع نهاد نوفل" (ذوق مكايل) برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

واكتمل وصول الوفود من أكثر من 22 دولة آسيوية وبمشاركة عدد من الدول من القارة الأميركية والأفريقية والأوروبية .وفي ما يلي أسماء الدول المشاركة:

- بطولة آسيا في البومسيه(القتال الوهمي): افغانستان،ايران،كوريا الجنوبية،المملكة العربية السعودية ،الكويت،الفيليبين،فلسطين،قطر،سوريا ،العراق ولبنان .

-بطولة البارا المفتوحة (مفتوحة امام جميع الدول في جميع القارات):افغانستان ،الدانمارك،مصر،المجر،ايران،الأردن،كازاخستان،منغوليا،المغرب،نيبال،البرازيل،

البيرو،الفيليبين،روسيا،اسبانيا،تركيا،الولايات المتحدة واوزباكستان.

-بطولة آسيا في الكيوروغي(القتال الحر):كمبوديا،افغانستان،تايوان،ايران،العراق،الاردن،كازاخستان،كوريا الجنوبية،الكويت،منغوليا،نيبال،باكستان،فلسطين،الفيليبين،قطر،السعودية،سوريا،

طاجاكستان،الامارات العربية المتحدة،فييتنام ،اليمن ولبنان.

وتقام الاثنين مسابقات البومسيه(القتال الوهمي) على ان تقام الثلاثاء مسابقات البارا (ذوي الاحتياجات الخاصة) والأربعاء والخميس والجمعة وعلى مدى ثلاثة ايام مسابقات الكيوروغي(القتال الحر) على ان يقام حفل الافتتاح الرسمي للبطولة عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الخميس المقبل الواقع فيه 17 حزيران الجاري .

الاثنين

وفي ما يلي برنامج الاثنين:

*الاثنين 14 حزيران(البومسيه- القتال الوهمي)

-الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12.30:الدور التمهيدي.

-الساعة 13.30 حتى الساعة 18.30-الدور نصف النهائي.

-الساعة 18.30 حتى الساعة 19.30-نهائيات البومسيه وتتويج الفائزين.

المنتخب اللبناني

على صعيد آخر،عمّم الاتحاد اللبناني للتايكواندو اسماء لاعبي ولاعبات المنتخب بقيادة رئيس لجنة المنتخبات الوطنية الغراند ماستر رالف حرب.

*كيوروغي (القتال الحر):

-المدربون :الغراند ماستر رالف حرب وأعضاء لجنة المنتخبات الوطنية الماستر ايلي ايليا،الماستر مارك اراكيلوس والماستر هادي كرم.

-الرجال:مارك خليفة(تحت ال54 كلغ)،رافاييل قدسي(تحت ال58 كلغ)،بافل حداد(تحت ال68 كلغ)،شربل كيريلليس(تحت ال80 كلغ) ،طارق موصللي(تحت 87 كلغ) وراي الراعي(فوق ال87 كلغ).

-السيدات:ايلينا عيد(تحت ال46 كلغ)،آنا الحداد(تحت ال49 كلغ)،مارييلا بو حبيب(تحت ال53 كلغ)،ليتيسيا عون(تحت ال57 كلغ)،كارلي حرفوش(تحت ال62 كلغ) وورد سلمان(تحت ال73 كلغ).

*البومسيه(القتال الوهمي)

*المدربون:نائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية الماستر دانيال خوراسانجبان وعضوا لجنة المنتخبات الماستر ميشال سعد والماستر هنري الحاج.

*الفردي

-الرجال:ستيفن خطار(تحت ال30 سنة)،الماستر ايلي نعمه(تحت ال40 سنة)،عبد عمسي(تحت ال50 سنة)،الغراند ماستر ألان نجم(تحت ال60 سنة)،الغراند ماستر جورج خطار(تحت ال65 سنة).

-السيدات:مانويلا الشايب(تحت ال30 سنة) ،دانا رضوان(تحت ال40 سنة) ونجوى نصرالله (تحت ال50 سنة).

*زوجي :اليان الحاج وجيروم الحاج(تحت ال30 سنة)، نجوى نصر الله وعبد عمسي(فوق ال30 سنة).

*فرق رجال

-كيفن خطار،ستيفن خطار وجيروم الحاج(تحت ال30 سنة).

-الغراند ماستر ألان نجم والغراند ماستر جورج خطار والماستر ايلي نعمه(فوق ال30 سنة).

*فرق سيدات:تالين برباري،مانويلا الشايب وريتا عبدو(تحت ال30 سنة).

*الأسلوب الحر- الفردي :رامي صالح(رجال)،كيرينا شوللي(سيدات)

*الأسلوب الحر- الزوجي:رامي صالح وكيرينا شوللي.