20 سيارة في رالي الربيع الأحد في الـATCL

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أعلن النادي اللبناني للسيارات والسياحة ATCL)) عن مشاركة 20 سيارة في رالي الربيع السادس والثلاثين الذي سينظمه الأحد 13 حزيران الجاري في قضائي كسروان وجبيل. ويندرج السباق في اطار الجولة الأولى من بطولة لبنان للراليات للعام الجاري ويقام على طرقات أسفلتية. تبلغ المسافة الاجمالية للرالي 232.27 كلم منها 66.68 كلم طول المراحل الخاصة الست للسرعة.

المشاركون

والبارز في اللائحة عودة السائق عبدو فغالي الى المشاركة في السباقات بعد توقّف دام عدة سنوات.

وفي ما يلي لائحة السائقين وملاحيهم وسياراتهم:

1-رودريك الراعي وجورج ناضر على ميستوبيتشي لانسر ايفو 9

2-روجيه فغالي وسليم واكيم على ميستوبيتشي لانسر ايفو 10

3-مشاري الظفيري(الكويت) وناصر الكواري(قطر) على ميستوبيتشي لانسر ايفو 10

4-شادي فقيه وسامر صفير على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9

5-طارق يونس وروني بو عبدو على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9

6-ناصر خليفة العطية(قطر) وجيوفاني برناتشيني(ايطالي ويملك رخصة رياضية بولونية) على فورد فييستا أر 5

7-ألكس فغالي وجورج دعيبس على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9

8-أحمد خالد وموسى جهيريان(الأردن) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10

9-عبدو فغالي وجوزيف مطر على بيجو 208

10-هنري قاعي ونديم الحلبي على سيتروين دي اس 3

11-ماتيو روبواسون ودولين شلينك على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9

12-نبيل عبد الحق وفيكين كنلدجيان على ميتسوبيتسي لانسر ايفو 10

13-....................................................................................

14-جو قزي وعمر مذكور على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9

15-باسل ابو حمدان وفراس الياس على سيتروان دي اس 3

16-موسى شبلي وايلي مهنا على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 8

17-دافيد مزهر وشادي نصر على سيتروين دي اس 3

18-الياس الدهني وأمين عقل على رينو كليو

19-وليد شلينك وأندريه عشقوتي على رينو كليو

20- نضال الجردي وفرانس سعيد على رينو كليو

21-كارل رزق وكريم ابو الياس على سوزوكي سويفت 1.6

المسار

وينطلق المتسابقون عند الساعة السابعة من صباح الأحد من كازينو لبنان لخوض المراحل الست وهي:

*المرحلة الخاصة الأولى والرابعة للسرعة: 17.36 كلم.

-بلاط – طورزيا:تنطلق هذه المرحلة من بلاط صعودا" باتجاه بشللي زبدين، بير الهيت ثم تتوجه إلى الحصون بإتجاه فرحت السقي، وصولا" إلى طورزيا .

تقفل هذه الطريق من الساعة 06.01 حتى الساعة 09.01

ثم يعاد إقفالها من الساعة 09.57 حتى الساعة 12.57.

*المرحلة الخاصة الثانية والخامسة للسرعة: 14.63 كلم.

- المنصف – سبيل:تنطلق هذه المرحلة من المنصف صعوداً ، بإتجاه شيخان ، غرزوز ، بخعاز ، معاد ، غلبون ، بجه ، وصولاً إلى سبيل .

تقفل هذه الطريق من الساعة 06.58 حتى الساعة 09.58.

ثم يعاد إقفالها من الساعة 10.54 حتى الساعة 13.54.

*المرحلة الإستعراضية الخاصة الثالثة والسادسة: 1.35 كلم.

-كازينو لبنان:تنطلق هذه المرحلة من النقطة المقابلة لمطعم "أطلال بلازا" بإتجاه كازينو لبنان صعوداً نحو مدخل كازينو لبنان.

تقفل هذه الطريق من الساعة 09.19 حتى الساعة 15.15.

وستدخل السيارة الأولى إلى كازينو لبنان ناهية رالي الربيع عند الساعة 14.30 حيث سيقام حفل التتويج. وحُدّد مركز التجمّع ومنطقة الخدمة في باحة موقف "المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال"( أدما) من الساعة 08.00 حتى الساعة 14.00 ".