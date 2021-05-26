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برسالة مؤثرة.. محمد صلاح يودع زميله في ليفربول

26
MAY
2021
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حرص النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على توديع زميله بالفريق الهولندي جورجينيو فينالدوم، الذي يغادر قلعة "أنفيلد" بنهاية الموسم المنصرم.
 
 
وانتهى تعاقد فينالدوم مع ليفربول بنهاية الموسم المنصرم 2020-2021، فيما رفض نجم الوسط الدولي الهولندي تجديد تعاقده مع النادي الإنجليزي.
 
ونشر محمد صلاح، الذي فاز في وقت سابق من، الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب في ليفربول هذا الموسم، عدة صور تجمعه بجورجينيو فينالدوم، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه له رسالة وداع مؤثرة.
 
وكتب محمد صلاح: "كان من دواعي سروري أن أفوز بالعديد من البطولات بجانبك، وأتمنى لك كل التوفيق في مغامرتك المقبلة".
 
 
 
وانضم فينالدوم إلى صفوف ليفربول عام 2016 قادما من نيوكاسل يونايتد، وحقق بقميص "الريدز" بطولات عدة تحت قيادة الألماني يورغن كلوب، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس العالم للأندية.
 
لكن فينالدوم فضل إنهاء مشواره مع ليفربول رغم تقديم النادي عرضا جديدا لتمديد العقد، فيما يتنافس ناديا برشلونة وبايرن ميونيخ للفوز بخدمات صاحب الـ30 عاما، في صفقة انتقال حر بدءا من الموسم الجديد.
 
وتزامل صلاح وفينالدوم لمدة 4 أعوام في ليفربول، كانا خلالها ضمن التشكيل الأساسي للفريق في معظم مبارياته.
 
وشارك فينالدوم في 51 مباراة مع ليفربول بكل البطولات هذا الموسم، وهو نفس العدد من المباريات الذي خاضه صلاح، لكن قائد منتخب مصر سجل 31 هدفا مقابل 3 أهداف للنجم الهولندي.
 
وارتدى فينالدوم شارة قيادة ليفربول في مباراة كريستال بالاس الأخيرة في الموسم، فيما حرص لاعبو الريدز على توديع زميلهم في غرفة خلع الملابس عقب المباراة.
 
وكان مدرب ليفربول، تحدث عن رحيل فينالدوم، مؤكدا أنه سيكون خسارة فادحة.
 
وقال كلوب: "من أين يمكنني أن أبدأ؟ لقد قابلت هذا اللاعب الرائع في غرفة معيشتي في المنزل وظهر التفاهم بيننا منذ الدقيقة الأولى. إنه أمر مؤثر للغاية بالنسبة لي لأنني أفقد صديقا وسأفتقده ولكن من الطبيعي في كرة القدم أن تحدث هذه الأشياء".
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