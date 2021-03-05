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بيلباو يلحق ببرشلونة إلى نهائي كأس إسبانيا

5
MARCH
2021
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هز أليكس بيرينجير الشباك في الوقت الإضافي ليتأهل أتليتيك بيلباو إلى نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بتغلبه 2-1 على مضيفه ليفانتي ليتفوق 3-2 في النتيجة الإجمالية.
 
ويلعب الفريق القادم من إقليم الباسك ضد ريال سوسيداد في نهائي نسخة الموسم الماضي بعد تأجيل المباراة إلى الرابع من أبريل وبعد ذلك بأسبوعين يلعب ضد برشلونة في نهائي الموسم الحالي.
 
وسدد راؤول جارسيا كرة قوية في بداية جيدة لبيلباو لكن ليفانتي انتزع التقدم عكس مجريات اللعب بتسديدة روجر مارتي من مدى قريب بعد 17 دقيقة.
 
وأدرك جارسيا التعادل من ركلة جزاء عند مرور نصف ساعة بعدما أسقطه أوسكار دوراتي عندما كان في طريقه لتحويل تمريرة إنياكي وليامز العرضية في الشباك.
 
وكان بيلباو الأقرب للفوز في الشوط الثاني لكنه فشل في خطف هدف الانتصار قبل أن يسدد بيرينجير كرة بعيدة المدى اصطدمت في نيكولا فوكتشفيتش إلى داخل المرمى في الدقيقة 112.
 
ويستطيع مارسيلينو جارسيا مدرب بيلياو حصد اللقب ثلاث مرات متتالية إذ سبق له الفوز بالكأس مع بلنسية في 2019.
 
وكان برشلونة تأهل إلى النهائي بعد تغلبه 3-صفر على أشبيلية بعد وقت إضافي الأربعاء ليعوض خسارته 2-صفر في الذهاب.
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