living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

برشلونة يُسقط إشبيلية ويحافظ على آماله في اللقب

28
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

منح المهاجمان عثمان ديمبلي وليونيل ميسي فوزا مهما 2-صفر على ملعب المتألق إشبيلية عزز ثقة الفريق الكتالوني ليواصل الضغط على أتليتيكو مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وتلقى ديمبلي تمريرة بينية من ميسي ليضع الكرة بين ساقي المغربي ياسين بونو حارس إشبيلية ليمنح برشلونة تقدما مستحقا في الدقيقة 29 بعد هيمنة الضيوف على الشوط الأول وعدم منح أصحاب الأرض أي فرصة.

وتحسن أداء اشبيلية بعد الاستراحة، لكن برشلونة واصل تفوقه ليضيف ميسي الهدف الثاني قبل النهاية بخمس دقائق بعد تبادل الكرة مع لاعب الوسط الشاب إيلاش موريبا ليسدد نحو المرمى لكن بونو تصدى للمحاولة الأولى ليتابعها ميسي في الشباك.

وأنهت هذه النتيجة ستة انتصارات متتالية لإشبيلية في الدوري ليظل في المركز الرابع برصيد 48 نقطة، بينما قفز برشلونة أعلى من ريال مدريد ليحتل المركز الثاني برصيد 53 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن أتليتيكو المتصدر، لكن النادي الكتالوني خاض مباراتين أكثر.

ويمكن لأشبيلية الثأر من هذه الخسارة يوم الأربعاء المقبل عندما يزور كامب نو لمواجهة برشلونة في إياب قبل نهائي كأس الملك بعد فوزه في الذهاب 2-صفر.

وأشاد جيرار بيكي مدافع برشلونة بفريقه الذي تجاوز الخسارة 4-1 من باريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا والتعادل المفاجئ 1-1 مع قادش.

وقال بيكي "فخور للغاية بالفريق، تعرضنا لانتكاسات كبيرة مؤخرا لكن نجحنا في العودة وأظهرنا اليوم أنه لا زلنا على قيد الحياة وننافس بقوة.

"نملك تشكيلة رائعة قادرة على المنافسة مع أي فريق، ويوم الأربعاء سنجعلهم يخوضون معركة حقيقية. لا يزال سباق الفوز بالدوري مستمرا، لقد عدنا من مواقف أسوأ بكثير قبل ذلك".

ومن المرجح أن يكون برشلونة بدون المدافع رونالد أراوخو يوم الأربعاء بعد مشاركته كبديل بعد عودته من الإصابة، لكن تم استبداله بعد 15 دقيقة فقط بسبب مشكلة في الكاحل.

ونجحت خطة رونالد كومان مدرب برشلونة أمام فريق المدرب يولن لوبتيجي، باعتماده على طريقة 3-5-2 التي استخدمها في مباريات معينة هذا الموسم.

هذه الطريقة منحت برشلونة عمقا إضافيا، لكن قبل كل شيء ساهمت في الحد من قدرة اشبيلية على شن هجمات مرتدة وبالكاد نجح مهاجموه في إزعاج الحارس مارك-أندريه تير شتيجن.

وقال كومان "قدمنا أداء متكاملا. الشيء الأكثر أهمية اليوم كان طموحنا والروح القتالية وضغطنا كفريق بالكامل على المنافس. امتلكنا عقلية الضغط عليهم طوال 95 دقيقة وكان ذلك عاملا رئيسيا للفوز".

وسيطر سيرجيو بوسكيتس وبيدري على وسط الملعب، بينما استغل ديمبلي سرعته الفائقة ليتوغل خلف دفاع اشبيلية ويتسبب في إزعاج كبير.

ويمر المهاجم الفرنسي بأفضل فترة خلال مسيرته، وبعدما افتتح التسجيل بتسديدة متقنة، كاد أن يصنع الهدف الثاني عندما تجاوز دفاع اشبيلية ليمرر إلى ميسي الذي فشل في استغلال الفرصة على غير عادته.

لكن قائد برشلونة عوض ذلك بتسجيل هدفه 19 في الدوري هذا الموسم و30 أمام اشبيلية في الدوري.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout