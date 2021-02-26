الدوري العالمي بالكرة الطائرة الشاطئية لبنان في المركز التاسع

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احتلّ لبنان المركز التاسع في الترتيب النهائي العام لجولة قطر العالمية ضمن "الدوري العالمي للكرة الطائرة الشاطئية" من بين 32 فريق من كافة أنحاء العالم.

وبعدما حقق الثنائي جو القزي وشفيق صليبا بقيادة المدرب الوطني ايلي النار انجازاً كبيراً بتأهلهما الى الدور ال16 ،نجح لاعبا وطن الأرز في التأهل ايضاً الى دور ال12 بعدما فازا على المغرب حيث خسرا بصعوبة امام الثنائي التركي المؤلف من اللاعبين سافا اورلو وسلسوك ساكرسي بمجموعتين لواحدة بعد مباراة صاخبة وعاصفة لم تحسم الا في المجموعة الثالثة(16-14) لمصلحة الفريق التركي.وجاءت نتيجة المجموعات كالآتي:(22-24)(21-15)(16-14). وكان الفريق اللبناني قاب قوسين أو ادنى من التأهل الى الدور ربع النهائي لولا خسارته المجموعة الثالثة والحاسمة بصعوبة ليحتل وطن الأرز المركز التاسع في الترتيب العام.

وتعليقاً على احتلال لبنان المركز التاسع في الاستحقاق العالمي في اول مشاركة له في تاريخ اللعبة، اوضح رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف انه فخور بما تحقق في قطر ومعتبراً ان لعبة الكرة الطائرة الشاطئية ستأخذ حقها في لبنان في عهده ومهنئاً البعثة على الانجاز المحقق في الدوري العالمي.