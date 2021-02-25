الدوري العالمي في الكرة الطائرة الشاطئية لبنان الى دور ال12 بجدارة

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في انجاز كبير للكرة الطائرة اللبنانية ،تأهل فريق لبنان في الكرة الطائرة الشاطئية المؤلف من اللاعبين جو القزي وشفيق صليبا بقيادة المدرب الوطني ايلي النار الى الدور ال12 لجولة من جولات الدوري العالمي في اللعبة التي ينظمها الاتحاد القطري للكرة الطائرة تحت اشراف الاتحاد الدولي للعبة.

وبعد فوزهما الثلاثاء على تونس(2-0) في دور التصفيات وتأهلهما الى الجدول النهائي،نجح الثنائي اللبناني في تحقيق انجاز كبير بالتأهل الى الدور ال12 لمواجهة ثنائي من تركيا.وفي التفاصيل، خاض الثنائي اللبناني مباراتين ضمن الجدول النهائي.

ففي المباراة الأولى خسر القزي-صليبا امام الثنائي القطري شريف يونسي واحمد تيجان بمجموعتين لصفر(8-21)(11-21) ثم خاض لبنان مباراة مصيرية وحاسمة امام الفريق المغربي المؤلف من الثنائي محمد ابيشا واناس صابر ونجح لاعبا وطن الأرز في الفوز بمجموعتين لصفر(21-13)(21-11) ليتأهل الفريق اللبناني الى دور ال12 في انجاز لبناني كبير مع العلم أن لبنان يشارك لأول مرة في تاريخه بهكذا استحقاق.وسيواجه لبنان نظيره تركيا في دور ال12 .ففي حال فوزه يتأهل الى الدور ربع النهائي وفي حال خسارته يحتل المركز التاسع في الترتيب النهائي العام من بين 32 فريق.

وبعد انتهاء المباراة مع المغرب، اتصل رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف،الذي تابع اللقاء مباشرة "اون لاين"، بالمدرب ايلي النار وباللاعبين القزي وصليبا وهنأهم باسم عائلة اللعبة بالانتقال الى دور ال12 وهو انجاز كبير للكرة الطائرة اللبنانية ومتمنياً لهم التوفيق في المباراة ضد تركيا.

واوضح المدرب الوطني ايلي النار ان الثنائي اللبناني يقدّم مستوى مميز في احدى مراحل بطولة العالم امام فرق قوية ولها الباع الطويل في اللعبة واضاف أن الفوز المحقق على المغرب "القوي" كان مدوياً لأن الانتصار منح لبنان التأهل حيث بات لبنان من الفرق ال12 الأقوى ومشيراً الى ان لبنان سيقدّم كل مجهوده امام الفريق التركي.