اتحاد كرة السلة نعى الراحل جاك بوياجيان

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نعى الاتحاد اللبناني لكرة السلة عضو الاتحاد السابق وأحد مؤسسي الاتحاد الراحل جاك بوياجيان .وجاء في بيان صادر عن الاتحاد بعد ظهر الأحد " باسم رئيس الاتحاد أكرم حلبي واعضاء الاتحاد وعائلة اللعبة ننعي عضو الاتحاد السابق وأحد مؤسسي الاتحاد في القرن الفائت الراحل جاك بوياجيان الذي عايش ورافق لعبة كرة السلة مع جمعية هومنتمن وانتخب عضواً في الاتحاد لسنوات طويلة واستمر يتابع اخبار لعبة كرة السلة قبل رحيله وكان يواظب على حضور المباريات .

وبهذه المناسبة الأليمة،نوجّه تعزية قلبية الى عائلة الراحل والى جمعية هومنتمن راجين من الله ان يتغمّد الراحل بواسع رحمته وأن يلهم أهله وعائلته الصبر والسلوان".