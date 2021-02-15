living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الدولة تتدخل.. الزمالك يكشف تفاصيل أزمة "الحجز على الأرصدة"

15
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أزمة جديدة دخلها نادي الزمالك المصري، بعد الإعلان بشكل رسمي عن الحجز على أرصدة النادي في البنوك، في الوقت الذي يسعى فيه الفريق الأبيض للعودة إلى منصات التتويج في أعقاب النتائج الكبيرة التي حققها الموسم الماضي، خاصة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بهزيمته من غريمه التقليدي الأهلي.
 
وقال المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عصام سالم، إن هناك "حلا قريبا لأزمة الحجز على أرصدة النادي في البنوك، حيث دخلت الدولة على الخط، خاصة وأن نادي الزمالك هو نادي مملوك للدولة وليس ملكية خاصة، إلى جانب أن جماهيره بالملايين في مصر والعالم العربي، ولا يمكن تركه في محنة كهذه".
 
وأضاف سالم في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الإدارة الحالية لنادي الزمالك "غير مسؤولة إطلاقا عن المخالفات المادية التي أدت للحجز على أرصدة النادي في البنوك، وبالتالي من غير الطبيعي مد العقاب على نادي الزمالك في الوقت الذي تولت فيه المسؤولية إدارة جديدة، لمنع استمرار هذه المخالفات".
 
ما سبب الحجز على أرصدة النادي؟
 
يأتي الحجز على أرصدة نادي الزمالك، بعد قرار من التأمينات، بسبب مديونية تصل إلى 209 مليون جنيه، حيث أن إدارة الزمالك السابقة لم تكن تدفع للتأمينات قيمة المبالغ الخاصة بالموظفين المعينين بالنادي شهريا، مما يعني أن الموظفين بعد إحالتهم للتقاعد لن يكون لهم معاش من الأساس.
 
وحسب تصريحات تلفزيونية لنادي الزمالك، فإن المجلس السابق اتفق مع التأمينات على جدولة المبلغ على دفعات، قيمة الواحدة منها 20 مليون جنيه، وهو ما لم يتم.
 
تأجيل مباراة الحرس
 
وأكد سالم أن الإدارة تسعى بكل قوة لتدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل، حيث يأمل أن تنتهي هذه الأزمة في أقرب وقت، بعد إعلان جهات رسمية في الدولة التدخل رسميا.
 
وأشار إلى أن الفريق يستعد للسفر للسنغال خلال الفترة المقبلة بعد قمة الدوري أمام الإسماعيلي، المقرر إقامتها في 17 فبراير الجاري.
 
وفي الوقت نفسه، نوه سالم في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن تأجيل مباراة حرس الحدود تم تأكيده من قبل اتحاد كرة القدم المصري، خاصة وأن إقامتها في موعدها كان سيتسبب في حالة كبيرة من الإجهاد للاعبين قبل السفر للسنغال لمواجهة تونجيت المقررة يوم 23 فبراير الجاري، مما يصعب من خوض مباراة حرس الحدود.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout