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راموس.. تعثر جديد أمام استمراره في ريال مدريد

29
JANUARY
2021
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سيكون سيرخيو راموس مرة أخرى الغائب الأبرز عن قائمة استدعاءات فريق ريال مدريد لمواجهة ليفانتي، السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين في الدوري الإسباني.
 
غاب راموس قائد الفريق "الأبيض" عن قائمة المرينغي حتى الآن في 9 مباريات، وغدا ستكون العاشرة.
 
ويعود سبب غياب راموس عن المباريات لآلام عضلية، 5 منها بسبب تمزق في عضلات الفخذ الأيمن و3 لآلام في الركبة ومباراة واحدة بسبب آلام في المعدة، وكل هذا تسبب في غيابه عن ثلث مباريات الريال في الموسم الحالي من إجمالي 27 مباراة في مختلف المسابقات، وهو ما يساوي أسوأ سجل إصابات له في آخر 4 مواسم.
 
من جهة أخرى قرر النادي الإسباني، عدم منح راموس، ، أي عرض جديد لتجديد عقده داخل قلعة سانتياغو برنابيو، علما أن عقد المدافع البالغ 34 عاما مع ريال ينتهي الصيف المقبل.
 
ووفقا لبرنامج "الشيرنغيتو" الإسباني، فإن إدارة ريال مدريد لن تقدم عرضا آخر لراموس، بسبب الأزمة الاقتصادية جراء جائحة كورونا، التي ستجبر النادي على بيع لاعبين في يونيو المقبل.
 
وسبق للنادي أن عرض التجديد لمدة عامين مع تخفيض راتبه بنسبة 10% على راموس، لكن المدافع الإسباني رفض العرض وتمسك بالحصول على راتبه كاملا البالغ (12 مليون يورو).
 
ومن المتوقع أن يغادر راموس ريال مدريد الصيف المقبل فيما تلوح أمامه وجهتان إحداهما باريس سان جيرمان وأخرى في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد.
روسيا اليوم
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