دورة دولية بـالكرة الطائرة الشاطئية في دبي: برونزية لميرفت حمزة وميرنا شيخو

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احرز الثنائي اللبناني ميرفت حمزة وميرنا شيخو المركز الثالث وبالتالي الميدالية البرونزية لدورة "اسبيريا" الدولية في الكرة الطائرة الشاطئية التي اقيمت في امارة دبي الاماراتية بمشاركة سبعة فرق من اوروبا وآسيا واميركا الجنوبية.ونجح الثنائي حمزة- شيخو في الصعود مجدداً الى منصة التتويج في دورة دولية في الكرة الطائرة الشاطئية حيث يبرع اللاعبون اللبنانيون ولاعبات وطن الأرز في هذه اللعبة الجميلة المتفرعة من لعبة الكرة الطائرة مع العلم ان رئيس اتحاد الكرة الطائرة وليد القاصوف يملك برنامجاً لتطوير هذه اللعبة ضمن برنامجه الشامل لتطوير لعبة الكرة الطائرة خلال ولايته بالتعاون والتنسيق مع زملائه اعضاء اللجنة الادارية للاتحاد .وبعدما فازا في جميع مبارياتهما في الدور الأول ،تأهل الثنائي اللبناني الى الدور نصف النهائي وخسر امام ثنائي من روسيا(1-2) مع خسارة المجموعة الثالثة الحاسمة بصعوبة (15-17) لتلعب حمزه وشيخو على المركزين الثالث والرابع حيث نجحتا في الفوز على ثنائي من روسيا بمجموعتين لصفر واحتلال المركز الثالث.

هذا ،وسيشارك الثنائي اللبناني في دورتين دوليتين للكرة الطائرة الشاطئية ستقامان في الايام المقبلة واحدهما من تنظيم اللاعب الدولي السابق في منتخب لبنان للكرة الطائرة منير العبوشي.



وبعد احراز الثنائي اللبناني الميدالية البرونزية، اتصل رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف بحمزة وشيخو مهنئاً ،باسمه وباسم اللجنة الادارية للاتحاد وباسم عائلة اللعبة ،بالانجاز الجديد لهما الذي يضاف الى سلسلة الانجازات التي يحققها لاعبو ولاعبات وطن الأرز في المحافل الخارجية ورفع اسم لبنان عالياً وتمنى لهما التوفيق في الدورات المقبلة.



وسبق لحمزة وشيخو ان احرزتا الميدالية الفضية في بطولة "شيراتون" التي اقيمت منذ فترة على شاطئ "الجميرة بيتش" في امارة دبي .