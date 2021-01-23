living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دورة دولية بـالكرة الطائرة الشاطئية في دبي: برونزية لميرفت حمزة وميرنا شيخو

23
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

احرز الثنائي اللبناني ميرفت حمزة وميرنا شيخو المركز الثالث وبالتالي الميدالية البرونزية لدورة "اسبيريا" الدولية في الكرة الطائرة الشاطئية التي اقيمت في امارة دبي الاماراتية بمشاركة سبعة فرق من اوروبا وآسيا واميركا الجنوبية.ونجح الثنائي حمزة- شيخو في الصعود مجدداً الى منصة التتويج في دورة دولية في الكرة الطائرة الشاطئية حيث يبرع اللاعبون اللبنانيون ولاعبات وطن الأرز في هذه اللعبة الجميلة المتفرعة من لعبة الكرة الطائرة مع العلم ان رئيس اتحاد الكرة الطائرة وليد القاصوف يملك برنامجاً لتطوير هذه اللعبة ضمن برنامجه الشامل لتطوير لعبة الكرة الطائرة خلال ولايته بالتعاون والتنسيق مع زملائه اعضاء اللجنة الادارية للاتحاد .وبعدما فازا في جميع مبارياتهما في الدور الأول ،تأهل الثنائي اللبناني الى الدور نصف النهائي وخسر امام ثنائي من روسيا(1-2) مع خسارة المجموعة الثالثة الحاسمة بصعوبة (15-17) لتلعب حمزه وشيخو على المركزين الثالث والرابع حيث نجحتا في الفوز على ثنائي من روسيا بمجموعتين لصفر واحتلال المركز الثالث.

هذا ،وسيشارك الثنائي اللبناني في دورتين دوليتين للكرة الطائرة الشاطئية ستقامان في الايام المقبلة واحدهما من تنظيم اللاعب الدولي السابق في منتخب لبنان للكرة الطائرة منير العبوشي.


وبعد احراز الثنائي اللبناني الميدالية البرونزية، اتصل رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف بحمزة وشيخو مهنئاً ،باسمه وباسم اللجنة الادارية للاتحاد وباسم عائلة اللعبة ،بالانجاز الجديد لهما الذي يضاف الى سلسلة الانجازات التي يحققها لاعبو ولاعبات وطن الأرز في المحافل الخارجية ورفع اسم لبنان عالياً وتمنى لهما التوفيق في الدورات المقبلة.


وسبق لحمزة وشيخو ان احرزتا الميدالية الفضية في بطولة "شيراتون" التي اقيمت منذ فترة على شاطئ "الجميرة بيتش" في امارة دبي .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout