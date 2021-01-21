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رونالدو يحفر اسمه بالذهب.. ويحقق أغلى الألقاب

21
JANUARY
2021
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سطر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم، بتسجيله هدفا في مرمى نابولي خلال نهائي كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم.
 
ورفع رونالدو "صاروخ ماديرا" رصيده إلى 760 هدفا في المباريات الرسمية، ليصبح أفضل هداف في تاريخ كرة القدم، متجاوزا بفارق هدف اللاعب النمساوي-التشيكي جوزيف بيكان، الذي سجل 759 هدفا في مسيرته.
 
كما وقع رونالدو على هدفه رقم 20 في جميع البطولات التي شارك فيها مع "اليوفي" خلال الموسم الحالي، مقسمة بين 15 هدفا في الدوري الإيطالي و4 في دوري أبطال أوروبا، وذلك للموسم الـ15 على التوالي.
 
ولا يزال الجدل قائما بشأن لقب أفضل هداف إذ لا يملك الاتحاد الدولي (الفيفا) سجلا رسميا، لكن العديد من وسائل الإعلام أكدت أن هدف رونالدو جعله يتفوق على جوزيف بيكان في صدارة القائمة.
 
وأحرز كل من بيكان والبرازيلي بيليه أكثر من ألف هدف في مسيرتيهما، لكن هذه الإحصاءات تتضمن مباريات الهواة وأخرى غير رسمية وودية.
 
وسجل رونالدو كل أهدافه مع 4 أندية بالإضافة إلى بلاده البرتغال ولا يقترب منه في الجيل الحالي سوى الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الذي حقق رقما قياسيا في الشهر الماضي بتسجيل 644 هدفا مع فريق واحد.
 
وسبق لرونالدو (35 عاما) وأحرز 102 هدف مع البرتغال، اللعب في صفوف سبورتنغ لشبونة (5 أهداف) ومانشستر يونايتد (118) وريال مدريد (450) وأحرز 85 هدفا مع يوفنتوس.
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