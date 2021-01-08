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طلب "عجيب" للاعبي الدوري الإنجليزي فور إحراز الأهداف

8
JANUARY
2021
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في طلب يبدو بعيدا جدا عن الواقعية، ذكرت صحيفة "التايمز" أن اتحاد اللاعبين المحترفين قام بتذكير اللاعبين بتبني "نهج منطقي" أثناء الاحتفال بالأهداف في خضم جائحة فيروس كورونا والامتناع عن العناق والاقتراب من بعضهم البعض.
 
 
وتأجلت 4 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة إلى أكثر من 50 مباراة في الدرجات الأدنى بسبب حالات إصابة بفيروس كورونا، فيما ما زال الغموض يحيط بعدة مباريات في كأس الاتحاد الإنجليزي.
 
وأبلغ جوردون تيلور الرئيس التنفيذي لاتحاد المحترفين صحيفة التايمز "أرسلنا رسالة إلى أعضائنا قلنا فيها 'تقومون بعمل رائع، وحافظتم على إقامة المباريات وتستحقون الكثير من الإشادة، لكن من المهم الحفاظ على البروتوكولات".
 
لكنه أضاف "التزموا بما يبلغكم به الأطباء والطاقم الطبي فيما يتعلق ببروتوكولات الحفاظ على المسافة والنظافة المطلوبة".
 
"أتفهم أن الأمر صعب أثناء الاحتفال بالأهداف، فوضع الكرة في الشباك والتصرف كأنه لم يحدث أي شيء".
 
وانتهك عدة لاعبين القيود لمكافحة تفشي فيروس كورونا وحضروا احتفالات العام الجديد، ومنهم ألكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام الذي تعرض للتوبيخ من مدربه سكوت باركر.
 
وقال باركر "إنه يدرك أنه ارتكب خطأ. كان تصرفا غير مسؤول. هذا ليس مقبولا. تعاملنا مع الأمر داخل النادي".
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