أتليتيكو يواجه نهاية متوترة للتأهل لدور الـ16 بأبطال أوروبا

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فرط أتلتيكو مدريد الإسباني في فرصة حسم بطاقة التأهل الى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما تقدم على ضيفه بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب 1-صفر حتى الدقيقة 86 قبل أن يدرك الأخير التعادل في مدريد في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى.

وبدا أتليتيكو في طريقه لفوز سهل، كان سيضمن له التأهل إلى دور الستة عشر، حيث تقدم بهدف سجله جواو فيلكس في الدقيقة 26 بعدما قابل كرة عرضية من ماركوس يورينتي وسدد من مدى قريب داخل المرمى.

لكن فريق دييغو سيميوني لم يكن بوسعه تعزيز التقدم أمام بايرن الذي خاض المباراة دون العديد من لاعبيه الأساسيين عقب ضمان تصدر المجموعة الأسبوع الماضي.

ودفع أتليتيكو ثمن عدم ترجمة الفرص عندما سجل البديل توماس مولر ركلة جزاء في الدقيقة 86 بعد خطأ من المدافع فيليبي.

ويحتل أتليتيكو المركز الثاني في المجموعة الأولى بست نقاط ويجب أن يتجنب الهزيمة في الجولة الأخيرة في ضيافة رازن بال شبورت لايبزيج ثالث الترتيب برصيد أربع نقاط.

ويتصدر بايرن المجموعة وله 13 نقطة بينما يتذيل لوكوموتيف الترتيب برصيد ثلاث نقاط فقط.