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لوكاكو يحافظ على آمال إنتر ميلان بدوري الأبطال

2
DECEMBER
2020
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أحرز روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان ثنائية في الشوط الثاني ليمنح فريقه الفوز 3-2 خارج أرضه على بروسيا مونشنجلادباخ ضمن المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ، ليحافظ على آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية قبل جولة واحدة.
 
وسجل لوكاكو هدفه الأول في الدقيقة 64 ليجعل النتيجة 2-1 لإنتر، ثم أحرز هدفه الشخصي الثاني بعدها بتسع دقائق ليجعل النتيجة 3-1 للضيوف، حيث يحتاج إنتر للفوز في مباراته الأخيرة على ضيفه شاختار دونيتسك حتى يتأهل للدور التالي.
 
وأدرك المهاجم الحسن بليا التعادل لجلادباخ في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعدما تقدم ماتيو دارميان لإنتر في الدقيقة 17.
 
وقلص المهاجم الفرنسي الفارق في الدقيقة 76 قبل أن يلغي الحكم هدفه في الدقيقة 84 بداعي التسلل عقب مراجعة تقنية الفيديو.
 
ويتصدر جلادباخ المجموعة بثماني نقاط من خمس مباريات، متقدما بفارق نقطة واحدة عن شاختار وريال مدريد عقب فوز الفريق الأوكراني في وقت سابق اليوم على ضيفه الإسباني 2-صفر، بينما يملك إنتر خمس نقاط.
 
وستقاتل الأندية الأربعة لبلوغ دور الستة عشر في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة.
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