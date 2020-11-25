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إبراهيموفيتش يسطر اسمه بحروف من ذهب.. للمرة الـ12

25
NOVEMBER
2020
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فاز زلاتان إبراهيموفيتش بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في السويد للمرة 12 ليمدد رقمه القياسي، بينما نالت مجدا لينا إريكسون لاعبة تشلسي جائزة الكرة الماسية لأول مرة مع تكريم البلاد لأفضل رياضييها في حفل عبر الإنترنت.
 
وإبراهيموفيتش هو هداف السويد على مر العصور، حيث سجل 62 هدفا في 116 مباراة دولية، ويتألق اللاعب (39 عاما) حاليا مع ميلان. ونال الكرة الذهبية لأول مرة منذ 2016 وهو العام، الذي اعتزل فيه اللعب الدولي.
 
وقالت لجنة التحكيم في حيثيات منح الجائزة للمهاجم المخضرم، حيث لم يسبق لأي لاعب آخر أن فاز بها أكثر من مرتين "بشخصيته الفريدة مدد إبراهيموفيتش مسيرته في الملاعب بصفحة رائعة أخرى مع ميلان".
 
ورد إبراهيموفيتش في مقطع فيديو: "شكرا جزيلا. أؤمن بأن كل شيء يصبح ممكنا لو آمن الإنسان بقدراته وبذل الكثير من الوقت والجهد للاستثمار في نفسه".
 
وقادت المدافعة إريكسون (27 عاما) تشلسي للفوز بالدوري الممتاز للسيدات في موسم تضرر بشدة بسبب وباء كورونا.
 
وخاضت اللاعبة 60 مباراة مع منتخب السويد وكررت تصريحات إبراهيموفيتش عن ضرورة العمل الجاد.
 
وقالت: "ربما لا أكون أفضل موهبة في جيلي لكني عملت بكل جد واجتهاد للوصول إلى المكانة التي أتمتع بها الآن. أعشق كرة القدم ولا أمل من التدريبات ولهذا حصلت على الجائزة اليوم".
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