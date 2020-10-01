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رولان غاروس.. بيرتنز تغادر الملعب على كرسي متحرك بعد تعرضها للإهانة من إيراني

1
OCTOBER
2020
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تجنبت الهولندية كيكي بيرتنز، الخروج مبكرا من بطولة فرنسا للتنس "رولان غاروس"، بعد نجاتها من نقطة لخسارة المباراة، أمام الإيطالية سارة إيراني، لتبلغ الدور الثالث أمس الأربعاء.
 
وفازت بيرتنز، المصنفة خامسة، بالمباراة بنتيجة، 7-6، و3-6، و9-7، بعد موقعة حامية على الملاعب الرملية استغرقت أكثر من ثلاث ساعات، لكنها غادرت الملعب على كرسي متحرك، بعدما أهانتها منافستها الإيطالية ورفضت مصافحتها عقب انتهاء اللقاء.
 
ولم تخل المباراة من الجدل، حيث احتاجت بيرتنز، التي عانت من مشاكل جسدية في المجموعة الثالثة، للحصول على استراحة، لتسخر إيراني من إصابتها بحركة مستفزة بعد فوزها بإحدى الكرات في شوط كسر الإرسال.
 
وعقب انتهاء المباراة، غادرت إيراني الملعب دون المصافحة المعتادة بين اللاعبات عند الشبكة، وقبل أن تلتقط أغراضها صرخت في وجه منافستها باللغة الإيطالية: "اذهبي عليك اللعنة".
 
وفور سماعها للإهانة، ألقت بيرتنز بالمضرب على الأرض، وغطت وجهها بالمنشفة، لتدخل في نوبة بكاء وهي جالسة في المقعد الخاص بها داخل الملعب.
 
ولم ينته الأمر عند هذا الحد، حيث بدأت الهولندية في التألم على مقعدها وطلبت تدخلا طبيا، حيث احتاجت لكرسي متحرك لمغادرة الملعب، نظرا لمعاناتها من اضطرابات نفسية نتيجة للإهانة التي تعرضت لها، وأيضا لمعاناتها بدنيا بعد المجهود الكبير الذي بذلته في المباراة.
 
ولم يصدر منظمو بطولة "رولان غاروس"، أي بيان أو تعليق حتى الآن بشأن أحداث مباراة بيرتنز وإيراني.
روسيا اليوم
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