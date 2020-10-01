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مدرب الأهلي المصري من الملعب إلى المطار.. والسبب "سؤال شائك"

1
OCTOBER
2020
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شهد المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الأهلي والترسانة في بطولة كأس مصر أحداثا مثيرة، حين انسحب مدرب العملاق القاهري فجأة بعد سؤال أثار حفيظته، وإن كان مسؤولا عنه بشكل لا يحتمل التأويل.
 
وفاز الأهلي على الترسانة بهدفين مقابل هدف في دور الـ16 للبطولة، الأربعاء، لكن المدير الفني السويسري رينيه فايلر كان محط الأنظار، خلال المباراة وبعدها، بالنظر إلى رحيله الوشيك عن العملاق الأحمر.
 
وأثار فايلر عاصفة من الجدل خلال الأيام الأخيرة بعد ما تردد عن رغبته في الرحيل عن الفريق الذي قاده مؤخرا للتتويج بلقب الدوري المصري، وذلك قبل أيام من مواجهة أفريقية عصيبة أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال.
 
ولأيام تتابعت تساؤلات وسائل الإعلام في مصر عن مصير فايلر، وهل يتذرع بالتزامات أسرية تستدعي سفره لتنفيذ رغبته الحقيقة في الرحيل، أم أنه فعلا يحتاج إلى إجازة أسرية في فترة حساسة جدا من الموسم الكروى.
 
ولكن موقف فايلر حُسم "تقريبا" خلال الساعات الأخيرة، بعد أنباء شبه مؤكدة عن تعاقد إدارة الأهلي مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ليتولى مسؤوليته خلال الأيام المقبلة.
 
وفيما شكل اختيار أول مدرب أفريقي لأكثر الأندية المصرية نجاحا مفاجأة كبرى، كان مشهد مثير، من بطولة فايلر، يجري في ملعب "الأهلي وي السلام" بشرق القاهرة.
 
فخلال ما سيكون على الأرجح مؤتمره الصحفي الأخير في مصر، انسحب فايلر فجأة مغادرا المكان، بعد سؤال بشأن رحيله عن الأهلي.
 
وحسب موقع "فيلجول" القاهري فقد بدأ فايلر الحديث بالمؤتمر الصحفي قائلا: "سوف أرد على الأسئلة المتعلقة بالمباراة فقط ولا أريد أي أسئلة خارج المباراة".
 
ولكن، وعقب أول سؤال موجه إلى المدير الفني السويسري عن سبب رحيله "الحقيقي" عن الأهلي، ترك المدير الفني المؤتمر الصحفي وغادر القاعة سريعا.
 
وتوجه فايلر مباشرة من ملعب المباراة إلى فندق إقامته في القاهرة ليجمع متعلقاته الشخصية، قبل أن يتوجه إلى مطار القاهرة برفقة توماس بينكيل، مدرب الأحمال بالأهلي.
 
وحسب "فيلجول" فقد شعر المدرب السويسري "بالصدمة" مؤخرا بسبب "طريقة رحيله، وعدم تفهم مسؤولي الأهلي لرغبته في الحصول على إجازة خاصة لرؤية أسرته حيث أن رغبته كانت الاستمرار، كما أنه لا يعرف لماذا أصرت الإدارة على موقفها واعتبرت أنه كان يبحث عن الرحيل".
 
لكن الموقع لفت أيضا إلى أن المدرب ترك جزءا كبيرا من متعلقاته الشخصية في فندق الإقامة، وحمل فقط حقيبة صغيرة، مما يشير إلى نيته بالعودة إلى القاهرة مرة أخرى..!
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