ليفربول يعلن عن أولى تعاقداته خلال فترة الميركاتو الصيفي

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أعلن ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أولى تعاقداته خلال فترة الانتقالات الحالية بضم المدافع اليوناني كوستاس تسيميكاس من أولمبياكوس بيريوس بعقد لفترة طويلة.

وشارك الظهير الأيسر البالغ عمره 24 عاما في 46 مباراة مع أولمبياكوس في كافة المسابقات الموسم الماضي حيث توج الفريق بلقبه 45 للدوري اليوناني الممتاز.

ولم يكشف ليفربول عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن بطل الدوري الممتاز دفع 11 مليون جنيه استرليني (14.38 مليون دولار) لضم تسيميكاس الذي خاض ثلاث مباريات مع منتخب اليونان منذ ظهوره الأول في 2018.

ونقل موقع ليفربول على الإنترنت عن تسيميكاس قوله "أنا سعيد للغاية وفخور لوجودي هنا. بالنسبة لي إنه أكبر فريق في العالم. إنه شرف لي وجودي هنا وسأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق.

وأضاف: "يعجبني الدوري الإنجليزي الممتاز كثيرا وأشاهده على شاشات التلفزيون. وكان دائما حلمي عندما كنت صغيرا اللعب في هذا الدوري.

وتابع تسيميكاس بالقول: "بالكثير من العمل والتركيز فيما أفعله وما يريده المدرب (يورغن كلوب) مني والتدريب يوميا بجدية، يمكنني تطوير أدائي. أريد تحقيق أهدافنا. الفوز بالدوري مرة اخرى وكذلك دوري أبطال أوروبا".

وفاز ليفربول بالبطولة الأوروبية الأبرز للأندية في 2019 لكنه ودع نسخة العام الحالي من دور الستة عشر أمام أتليتيكو مدريد.

ويملك تسيميكاس، الذي خاض تجربتين على سبيل الإعارة في إيسبرج الدنمركي وفيليم تيلبورج الهولندي، خبرة اللعب في دوري أبطال أوروبا ومن المتوقع أن يكون بديلا للظهير الأيسر آندي روبرتسون.

وقال كلوب "شاهدنا كوستاس لفترة طويلة وحقا سعداء بانضمامه لنا. إنها أنباء رائعة قبل العودة جميعا قريبا.

وأضاف: "إنه لاعب كرة قدم رائع ويتسم بسعيه الدائم للفوز والمنافسة وتعجبني حقا عقليته".