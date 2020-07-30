living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

xبنزيمة يكشف أقوى مدافع واجهه في الملاعب

30
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيمة، خلال حوار مع معجبيه، عن العديد من الأمور المثيرة المرتبطة بمسيرته الكروية.
وقال بنزيمة في "مقابلة افتراضية" مع الجماهير عبر قناته على "يوتيوب"، إن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، أهم من الفوز بكأس العالم.
 
وردا على سؤال حول أفضل لاعب زامله، قال بنزيمة: "الأمر معقد، لقد لعبت بجوار لاعبين أمثال كريستيانو رونالدو، وكاكا، وراؤول غونزاليس، وسيرجيو راموس، لا يمكنني اختيار لاعب معين".
 
وأضاف متحدثا عن "الجدل المستمر" بشأن مركزه في الملعب: "لا أحاول أبدا أن أحدد نفسي بأنني مهاجم رقم 9، أو في مركز صانع الألعاب أو الجناح، أنا لاعب كرة قدم، وأحاول أن أكون أفضل لاعب في العالم".
           
وعن أفضل 11 لاعبا برأيه، ردّ بنزيمة قائلا: "ريال مدريد"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.
 
وفيما يتعلق بأفضل مدافع واجهه خلال مسيرته، أوضح بنزيمة: "في الحقيقة هناك لاعبان، راموس وفاران، عندما أواجههما في كل جلسة تدريبية".
 
وعن اللاعبين الذين كان يرغب في اللعب بجوارهم، بيّن بنزيمة: "الأمر سهل، زين الدين زيدان، ورونالدو نازاريو".
 
وأجاب بنزيمة عن سؤال حول أفضل 5 لاعبين يجيدون المراوغات في العالم، بالقول: "نيمار، ويمكننا التوقف عن العد بعده".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout