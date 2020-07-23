سولشار: يونايتد سيكون لائقا بدنيا لمواجهة ليستر

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قال أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد إن فريقه مر بجدول مزدحم مؤخرا لكنه سيكون لائقا بدنيا ”مئة في المئة“ لمواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد حيث سيسعى لضمان تأهله لدوري أبطال أوروبا.

وبدا يونايتد، الذي خسر 3-1 أمام تشيلسي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد، مرهقا في التعادل 1-1 مع ضيفه وست هام يونايتد في الدوري أمس الأربعاء إذ خاض المباراة الرابعة في تسعة أيام.

وأبلغ سولشار شبكة سكاي سبورتس ”... لم نكن محظوظين في عملية التعافي في الأسابيع الماضية لكن هذا بسبب مشاركتنا في كأس الاتحاد.

”هكذا تسير الأمور لكن أمامنا ثلاثة أيام الآن... اليوم الإضافي سيجعلنا في حالة بدنية مئة في المئة. منحنا أنفسنا فرصة رائعة“.

وأضاف ”أردنا منح أنفسنا فرصة الذهاب إلى هناك والتأهل لدوري الأبطال بالفوز (على ليستر). الآن التعادل سيكون كافيا لكننا سنذهب هناك لتحقيق الفوز“.

ويحتل يونايتد المركز الثالث برصيد 63 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على تشيلسي.