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حال الفوز بالليغا.. ريال مدريد يوجه نداء لمشجعيه

15
JULY
2020
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طلب نادي ريال مدريد من مشجعيه الابتعاد عن المواقع المعتادة لاحتفالات النادي الملكي في مدريد حال فوزه بلقب الدوري الإسباني "الليغا".
 
وجاء الطلب غداة فوز الريال على غرناطة بهدفين مقابل هدف واحد، لتفصله نقطتين لا أكثر عن نيل أول درع دوري له في 3 أعوام.
 
وفوز ريال مدريد على فيا ريال، الخميس المقبل، سيكون كافيا لضمان نيل النادي الملكي لقبه الرابع والثلاثين.
 
ويتقدم ريال مدريد على برشلونة صاحب المركز الثاني بأربع نقاط مع بقاء مباراتين لكل منهما.
 
وقال النادي في بيان الثلاثاء: " كلنا يدرك الموقف العصيب الذي نمر به والجهود التي يبذلها المجتمع بأسره لمكافحة آثار جائحة كوفيد- 19.. كرة القدم تقوم هي الأخرى بدورها في هذا، وبمساعدة الجميع، تمكنا من استئناف المسابقة في ظروف بالغة التعقيد".
 
وأضاف النادي " كلنا يجب علينا المساهمة، كما كان الحال حتى اليوم، وإبداء أعلى درجات تحمل المسؤولية لتجنب مخاطر الإصابة بالعدوى".
 
وأوضح أن لاعبيه لن يقوموا بزيارة مواقع الاحتفال والتي تشمل ساحة "بلازا دي سيبيليس" في العاصمة الإسبانية.
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