living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس برشلونة يهاجم ريال مدريد.. ويحسم رحيل ميسي

6
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
شن رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، هجوما مباشرا ضد ما أسماه تفضيل استخدام تقنية الفيديو "الفار" بشكل مستمر لصالح ريال مدريد، فيما حسم الجدل بشأن رحيل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.
 
وقال بارتوميو: "لقد شاهدت مباراة ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو، وتم إضافة انتصار آخر لريال مدريد. ورسالتنا التي أكررها دائما إنه مذاق سيء بالنسبة لي، ولكن تقنية الفار لا تعطينا المستوى الرفيع الذي لدينا. إنها ليست عادلة منذ فيروس كورونا وتؤثر على النتائج ويبدو أنها تفضل دائما نفس الفريق".
 
وأضاف "صحيح أنه كانت هناك العديد من المباريات التي منح الفار خلالها الأفضلية للفريق نفسه، ولقد تحدثنا مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم من قبل. فتقنية الفار يجب أن تساعد الحكم لكن في الأسابيع القليلة الماضية شاهد الجميع كثير من الصور التي لم تكن عادلة".
 
وعن مستقبل مدرب برشلونة، كيكي سيتين، قال بارتوميو: "أنا أعلم بالفعل أن هناك شائعات سارت. هذا خطأ كاذب. كيكي يحظى بدعمنا. سنقاتل حتى نهاية هذا الدوري ثم يأتي دوري الأبطال"، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.
 
وتابع: "اليوم رأينا برشلونة يلعب بالديناميكية المعتادة، كان لديه العديد من الخيارات للتسجيل. اللعب بهذه الطريقة جيد لأنهم استمتعوا وهذه هي طريقة فريق بطل، الوضع متأخر بعض الشيء، بعد مرحلة ما بعد الحجر الصحي هذه، لم يكن هناك شيء سهل. الآن تبدأ في رؤية الإيقاع وهذه هي الطريقة. دوري أبطال أوروبا يبدأ الآن".
 
وبعد الجدل المثار بشأن رحيل ميسي، قال رئيس برشلونة: "لن أعطي تفاصيل لكن ميسي قال إنه سينهي حياته الاحترافية في كرة القدم مع برشلونة. لن أشرح التفاصيل. نحن نركز على المنافسة".
 
وأضاف "هناك مفاوضات مع العديد من اللاعبين، لكن ميسي أوضح أنه يريد الاستمرار وسوف نشرح ذلك لفترة أطول".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout