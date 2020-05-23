فحص ايجابي لكورونا لأسطورة “نيويورك نيكس”!

وتابع: “الآن أكثر من أي وقت مضى، أريد أن أشكر العاملين في مجال الرعاية الصحية وكل الأشخاص في الخطوط الأمامية، سأكون بخير وسنتخطى ذلك”.

وأشار قسم الرياضة في جامعة “جورج تاون” إلى أن “إيوينغ” يتلقى الرعاية ومعزول في مستشفى محلي، وهو الشخص الوحيد في فريق كرة السلة لدى الرجال الذي أصيب بالفيروس.

وخاض إيوينغ 17 موسماً في الدوري الأمريكي للمحترفين، 15 منها مع نيويورك نيكس وشارك في مباراة “كل النجوم” في 11 مناسبة، وكان لاعباً في فريق الحلم “دريم تيم” الذي توج بذهبية أولمبياد العام 1992 التي فاز بها أيضا عام 1984.

بعد اعتزاله اللعب عام 2002، انتقل إلى التدريب وشغل منصب مساعد مدرب في العديد من أندية دوري المحترفين قبل أن أن يتولى تدريب جامعة “جورج تاون” منذ العام 2017.