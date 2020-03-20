living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أرسنال يعلن خبرا سعيدا بشأن مدربه "المصاب بكورونا"

20
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكد نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، الخميس، أن معنويات مدربه الإسباني ميكل أرتيتا جيدة، وهو بات في حال "أفضل بكثير"، معاودا العمل من منزله، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
 
وأعلن النادي اللندني الأسبوع الماضي إصابة أرتيتا، 37 عاما، بفيروس "كوفيد-19"، في خطوة تطلبت وضع كامل أفراد الفريق في الحجر الصحي لفترة أسبوعين.
 
وفي ظل إصابة أرتيتا، وبعده لاعب تشلسي كالوم هادسون-أودوي، اتخذت رابطتا الدوري الممتاز "بريميرليغ" ودوري كرة القدم الإنجليزية ("اي أف أل" المعنية بالدرجات الثلاث الأخرى للبطولة المحلية)، قرارا بتعليق المنافسات حتى مطلع أبريل، وهي فترة تم اليوم تمديدها إلى ختام الشهر المذكور، إثر اجتماع للرابطتين والسلطات المعنية بكرة القدم الإنجليزية.
 
وأشار أرسنال في بيان الى ان "ميكل يشعر بحال أفضل بكثير".
 
وتابع "معنوياته جيدة، ويقوم بإعداد الخطط المفصّلة مع المدربين (في الجهاز الفني) ويتحدث إلى اللاعبين بشكل دوري".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout