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رغم "لعنة كورونا".. دوريات كروية تواصل الصمود

17
MARCH
2020
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رغم تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وإحداثه لاضطراب كبير في مسابقات كرة القدم، تمكنت نحو 19 دولة من الصمود في وجه "لعنة" العالم الجديدة.
وتسبب فيروس كورونا في تعليق الدوريات الخمس الكبرى في العالم، لمدد مختلفة، فالإيطالي تم تعليقه حتى إشعار آخر، أما الإسباني لأسبوعين على الأقل، أما الدوري الإنجليزي فقد تم تأجيله حتى 4 أبريل المقبل والألماني حتى 2 أبريل والفرنسي حتى إشعار آخر.
 
وفي المنطقة العربية فقد تم تعليق الدوري المصري 15 يوما والسعودي حتى إشعار آخر والقطري لنهاية شهر مارس الجاري، وفي السودان فقد تم تعليق الدوري لشهر أما الإمارات فقد تم تعليق الدوري 4 أسابيع والمغرب حتى إشعار آخر وتونس تم تعليق الدوري أيضا مع استمرار بطولة الكأس.
 
 
ورغم تفشي الوباء في العالم، يواصل الدوري الفلسطيني مبارياته بانتظام ويتصدره مركز بلاطة البطولة بـ42 نقطة، كما يقام الدوري الروسي بانتظام ويعد من أكبر المسابقات في أوروبا، حيث جاء زينت في المركز الأول بـ50 نقطة.
 
وفي تركيا، يتصدر الدوري فريق طرابزون سبور بـ53 نقطة، حيث تقام المباريات بانتظام وبدون جمهور، كما يقام الدوري الأسترالي بانتظام حيث يحل سيدني في المركز الأول برصيد 47 نقطة.
 
وفي دول أخرى مثل أنغولا وتشيلي وزامبيا وسنغافورة وكينيا ونيجيريا والكاميرون وأوكرانيا والكونغو وغامبيا وجاميكا وكمبوديا وأوزباكستان وهونغ كونغ وميانمار، لا تزال مباريات الدوري حاضرة تتحدى الفيروس القاتل.
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