مصائب مورينيو لا تنتهي.. لاعب جديد ينضم لقائمة مصابي توتنهام

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تعرض نادي توتنهام الإنجليزي لضربة قاسية جديدة، الاثنين، بإضافة اسم الدولي الهولندي، ستيفن بيرغوين، للائحة المصابين، بعد إصابته بالتواء في كاحله الأيسر، ما قد يبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم بحسب مدرب الفريق البرتغالي، جوزيه مورينيو.

وتمثل إصابة بيرغوين ضربة لمورينيو الطامح للتأهل إلى ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، على حساب لايبزيغ الألماني حيث يحل ضيفا عليه، الثلاثاء، في إياب الدور ثمن النهائي، علما بأن الفريق الألماني فاز ذهابا بهدف دون مقابل في عقر دار الفريق الإنجليزي.

وقال المدرب البرتغالي عشية المباراة: "لا أتوقع أن يلعب ستيفن مرة أخرى هذا الموسم".

وأضاف "نحن في وضع سيء جدا، لكن الثلاثاء هناك مباراة. سنعطيها كل ما لدينا إما أن نفوز أو نترك كل ما لدينا في الملعب".

وقال مورينيو: "من الواضح أنني كنت أود أن أكون متقدما، لكنني أعتقد أن لايبزيغ هو الذي يشعر بالضغط بهذه النتيجة".

وأصيب بيرغوين، السبت، خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه بهدف لمثله أمام مضيفه بيرنلي في الدوري المحلي.

وأضيف المهاجم الهولندي إلى لائحة تضم هداف الفريق هاري كاين، والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين والفرنسي موسى سيسوكو، ما زاد من مصاعب فريق الـ"سبيشال ون" الذي يمر بواحدة من أسوء مراحله بعد تعرضه لأربع خسارات وتعادل في آخر 5 مباريات في جميع المسابقات.

وكان توتنهام أعلن في وقت سابق، الاثنين، في بيان له أنه "بعد التقييم والفحص من قبل الجهاز الطبي، يمكننا أن نؤكد أن ستيفن بيرغوين تعرّض لالتواء كبير في كاحله الأيسر خلال مباراتنا ضد بيرنلي".

وأضاف البيان "سيخضع اللاعب الدولي الهولندي الآن لفترة طويلة من إعادة التأهيل حيث سيستمر تقييم تقدمه".

وسجل الدولي الهولندي هدفين في 7 مباريات منذ انضمامه إلى توتنهام من أيندهوفن في يناير، استهلهما في ظهوره الأول عندما فاز سبيرز 2-صفر على ضيفه مانشستر سيتي.

في المقابل، باشر كاين التدريب، الاثنين، ولكن قائد منتخب إنجلترا لا يزال على بعد أسابيع من العودة إلى الملاعب حيث ما زال يتعافى من جراحة في العضلة الخلفية.

وسيغيب سون لمعظم ما تبقى من الموسم بسبب كسر في ذراعه الأيمن.

ويحتل توتنهام المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 41 نقطة، ويبتعد عن تشلسي الرابع اخر المراكز المؤهل رسميا إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل بفارق 7 نقاط.