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"خطأ لغوي" يصيب سانشيز بفيروس كورونا

27
FEBRUARY
2020
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تسببت ترجمة أحد رواد موقع "تويتر" لعنوان تقرير صحفي، في إثارة تساؤلات عن صحة اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز، نجم إنتر ميلان الإيطالي.
 
وقام أحد مستخدمي "تويتر" بترجمة عنوان تقرير نشره موقع "سي دي إف" التشيلي، يتناول تفشي فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، وقرار اتحاد الكرة في ذلك البلد بإقامة المباريات دون حضور الجمهور، بطريقة خاطئة، حيث كتب أن سانشيز أصيب بالمرض، في حين كان النص الأساسي يقول: "إنتر ميلان أليكسيس سانشيز يتضرر من فيروس كورونا"، أي أن الفريق الذي يمثله اللاعب البالغ من العمر 31 عاما قد تضرر من الفيروس، لغياب مشجعيه عن اللقاءات التي سيخوضها.
    
وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن "الترجمة الخاطئة" جعلت العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية تنشر الخبر "المغلوط".
 
وكان الموقع التشيلي قد نشر التقرير، مرفقا بصورة لوصول الفريق البلغاري لودوجوريتس رازجراد لإيطاليا حيث سيلعب مع إنتر ميلان إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي بدون جمهور، الخميس.
 
وفي الصورة ارتدى لاعبو النادي البلغاري الأقنعة الواقية مع تعليق: "في شمال إيطاليا تقع المدينة صاحبة أكثر عدد من المواطنين المصابين بفيروس كورونا في أوروبا، لذلك قررت السلطات في القارة العجوز أن الفريق الذي يلعب فيه اللاعب التشيلي سيخوض مباراته غدا في دوري أبطال أوروبا بدون جمهور".
 
وأكمل الموقع تقريره قائلا: "ميلانو تبعد عن واحدة من أكثر المدن إصابة بالفيروس، وهو ما أدى في النهاية للتأثير على رفاق أليكسيس سانشيز".
 
جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أكدت السبت الماضي اكتشافها أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا، وبعد خمسة أيام فقط، أعلنت المنظمة عن وصول العدد المصاب إلى 453 مصاب، بالإضافة إلى وفاة 12 شخص متأثرا بالمرض.
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