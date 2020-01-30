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تغريم فيدرر.. والسبب "عبارات مسيئة"

30
JANUARY
2020
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أعلن منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، الأربعاء، معاقبة روجر فيدرر بغرامة قدرها ثلاثة آلاف دولار، بسبب التلفظ بعبارات مسيئة خلال فوزه على الأميركي، تينيس ساندغرين.
 
وتلقى فيدرر تحذيرا بسبب التلفظ بعبارات مسيئة في المجموعة الثالثة من مباراة الثلاثاء، وفق ما نقلت رويترز. وأوضح فيدرر، خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة، أنه استخدم مزيجا من اللغات في التعبير عن إحباطه من قرار تحذيره.
 
ودخل السويسري فيدرر في نقاش حاد مع الصربية ماريانا فليوفيتش التي أدارت اللقاء.
 
وردا على سؤال حول ما إذا كان قد استخدم الإنجليزية أو أنه لم يفعل، أجاب فيدرر الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى مبتسما: "كانت خليطا. هي أيضا تتحدث مزيجا بوضوح. لم أكن أعرف هذا. في المرة المقبلة يجب أن أتحقق من الأمر".
 
وأضاف: "الشعور بخيبة أمل من الأمور الطبيعية في اللعبة. كان القرار قاسيا. لست من اللاعبين الذين يخرجون عن شعورهم ويتلفظون بعبارات مسيئة أو ما شابه. لم يسمع الملعب كله هذه العبارات".
 
وفاز فيدرر بصعوبة بالغة على ساندغرين المصنف 100 عالميا، في مواجهة أنقذ خلالها سبع نقاط لخسارة المباراة ليضرب موعدا في قبل النهائي مع نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب.
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