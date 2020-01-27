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كوبي براينت.. معجزة كرة السلة في سطور

27
JANUARY
2020
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في ما يلي نبذة عن نجم لوس أنجليس ليكرز كوبي براينت الذي قتل الأحد في حادث تحطم مروحيته في كالاباساس في مدينة لوس أنجليس جنوب ولاية كاليفورنيا، وفق ما أفاد موقع "تي أم زي" الأميركي:
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الاسم: كوبي براينت
 
تاريخ الولادة: 23  أغسطس 1978
 
مكان الميلاد: فيلادلفيا (الولايات المتحدة)
 
الطول: 98ر1 م الوزن: 96 كلغ
 
فريقه: لوس أنجليس ليكرز (منذ 1996)
 
سجله:
 
لقب الدوري الأميركي 5 مرات اعوام 2000 و2001 و2002 و2009 و2010.
 
الوصافة مرتين عامي 2004 و 2008
 
أفضل لاعب في الدور العادي موسم 2007-2008.
 
أفضل لاعب في الأدوار النهائية عامي 2009 و
 
أفضل مسجل في الدوري في موسمي 2005-2006 (بمعدل 4ر35 نقطة في المباراة الواحدة) و2006-2007 (بمعدل 6ر31 نقطة)
 
خاض مباراة النجوم "أول ستارز" 18 مرة
 
اختير أفضل لاعب في مباراة النجوم 4 مرات اعوام 2002 و2007 و2009 و
 
أصغر لاعب في التاريخ خاض مباراة أول ستارز، عام 1998 (18 عاما)
 
أصغر لاعب في التاريخ تخطى حواجز 20000 و25000 الف و30000 نقطة
 
اللاعب الوحيد في التاريخ الذي سجل أكثر من 30000 نقطة (33643 نقطة) ونجح في أكثر من 6 آلاف تمريرة حاسمة.
 
صاحب الرقم القياسي في مباراة واحدة: 81 نقطة في سلة تورونتو رابتورز في 22 يناير 2006
 
الألعاب الأولمبية: اللقب عامي 2008 و2012
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