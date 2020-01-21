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لامبارد يلمح إلى إمكانية انتقال كافاني إلى تشلسي

21
JANUARY
2020
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يسعى المدير الفني لفريق تشلسي الإنجليزي، فرانك لامبارد، إلى جلب مزيد من الخبرات لفريقه، عقب رفع حظر الانتقالات الذي كان مفروضا بسبب ارتكاب خروق.
 
وعقب رفع الحظر، أصبح بوسع نادي تشلسي أن يحاول ضم مهاجم باريس سان جيرمان، إدينسون كافاني، وفق ما نقلت رويترز.
 
ويريد كافاني (32 عاما) مغادرة سان جيرمان، بعد قضاء 6 سنوات ونصف السنة في فرنسا، وقال لامبارد، الاثنين، إنه من مشجعي الدولي الأوروغوياني.
 
وأضاف لامبارد: "إنه لاعب عظيم... لعبت ضده وأحببت دوما عقليته... سجله التهديفي يتحدث عن نفسه بوضوح".
 
واعتمد لامبارد على شباب مثل تامي أبراهام وماسون ماونت، في موسمه الأول كمدير فني لتشيلسي الذي منعه الفيفا من ضم لاعبين، خلال الصيف، بسبب خرق لوائح الانتقال التي تحمي اللاعبين الشباب.
 
وفاز تشيلسي باستئناف في محكمة التحكيم الرياضي، في ديسمبر الماضي، لإلغاء حظر على الانتقال.
 
وبإمكان لامبارد أن يعزز فريقه، هذا الشهر، إذا رغب بذلك، فيما يسعى فريقه إلى تعزيز مكانته في المراكز الأربعة الأولى بالدوري الممتاز من أجل التأهل للموسم المقبل بدوري أبطال أوروبا.
 
وفاز تشيلسي صاحب المركز الرابع بثلاث فقط من مبارياته الثماني الأخيرة في الدوري الإنجليزي، ويتصدر بفارق خمس نقاط مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس مع بقاء 15 مباراة بالدوري.
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