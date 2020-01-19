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دموع مارسيلو تثير الجدل خلال مباراة ريال مدريد وإشبيلية

19
JANUARY
2020
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أثارت دموع النجم البرازيلي مارسيلو الجدل بعد إستبداله خلال مباراة ريال مدريد وإشبيلية على ملعب سانتياغو برنابيو والتي إنتهت بفوز الملكي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وفي الدقيقة 70، وبعد إستبداله باللاعب فيرلاند ميندي، قامت جماهير الميرنغي بإطلاق صافرات الإستهجان ضد النجم البرازيلي، من ثم ظهر مارسيلو على مقاعد البدلاء في لقطة والدموع تنهمر منه.

تقارير متضاربة فسّرت ظهور الدموع على وجه مارسيلو، فبعضها قال أن اللاعب البرازيلي كان يبكي بسبب فشله في تقديم المستوى المميز الذي توقعته الجماهير وذلك في مشاركته كأساسيا للمرة الأولى عقب العودة من الإصابة.

وذكرت تقارير آخرى أن مارسيلو لم يكن يبكي وانما العرق الكثير الذي كان يخرج من جسد اللاعب هو من أظهره على هذا الشكل بينما ذكرت أنباء آخرى أن اللاعب كان حزينا بسبب تألق ريغيلون وميندي ويشعر بأنه قريبا من ترك ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي وقد تأثر بصافرات الإستهجان.

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