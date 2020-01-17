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قبل مغادرة برشلونة.. فالفيردي يودع بـ"لفتة لا تصدق"

17
JANUARY
2020
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بعد إقالته من تدريب برشلونة الإسباني، قرر المدير الفني إيرنستو فالفيردي تقديم لفتة جميلة أخيرة غير معتادة من المدربين المقالين.
 
ووفقا لصحيفة "إلموندو ديبورتيفو" المقربة من النادي الكتالوني، قرر فالفيردي الاستغناء عن مستحقاته المادية المترتبة على إقالته.
 
ويتبقى على عقد المدرب الإسباني عام ونصف، مما يعني أنه كان بصدد الحصول على تعويض مالي كبير بسبب الإقالة، وفقا للصحيفة.
 
إلا أن فالفيردي أظهر لفتة طيبة عندما أبلغ إدارة النادي إنه يتنازل عن استلام راتبه، خلال ما تبقى من عقده الذي ينتهي صيف 2021.
 
وقالت الصحيفة إن فالفيردي حصل على مكافأة نهاية الخدمة من النادي، إلا أنه تنازل عن مستحقاته المستمرة إلى 2021، لأنه "يريد ترك النادي بطريقة إيجابية".
 
وكانت إدارة برشلونة قد أعلنت في وقت متأخر من مساء الاثنين إقالة فالفيردي من منصبه مديرا فنيا للفريق، بعد تراجع أداء "البلوغرانا" وخروجه من البطولات كان آخرها كأس السوبر الإسباني وتحديدا من الدور نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد.
 
وعين بطل الدوري الإسباني كيكي سيتين بديلا لفالفيردي.
 
وخلال الفترة التي قاد فيها فالفيردي العملاق الكتالوني، التي تمتد إلى موسمين ونصف الموسم، لعب ميسي الدور الأكبر في فوز "البارسا" بالألقاب العديدة مثل كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.
 
لكن الفريق خرج من دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بهزيمة مذلة أمام ليفربول الإنجليزي الموسم الماضي، ومن قبله أمام روما الإيطالي في الموسم قبل الماضي.
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