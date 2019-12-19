رونالدو يطير فيسجل ليوفنتوس

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أعاد كريستيانو رونالدو إلى الأذهان تألقه اللافت في الألعاب الهوائية، حين ارتقى لكرة عرضية مسجلا هدفا برأسه في مرمى سامبدوريا بنهاية الشوط الأول بينهما من المباراة المقامة ضمن الأسبوع السابع عشر للسيريا أ.

كان الفريقان متعادلين بهدف لمثله، حين "طار" رونالدو فوق الجميع وضرب كرة برأسه من زاوية صعبة أودعها مرمى الحارس أوديرو ببراعة مذهلة.

وتقدم ديبالا ليوفي بهدف في غاية الجمال، ثم عادله كابراري مهاجم سامبدوريا، وكان الحكم على وشك إطلاق صافرة الشوط الأول حين عاد رونالدو لتأكيد تفوق السيدة العجوز.

ويتساوى يوفنتوس وإنتر ميلان في صدارة الدوري الإيطالي بـ39 نقطة بعد 16 جولة على البداية.