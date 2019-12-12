الاتحاد الإسباني يصدر بيانًا مقلقًا عن الكلاسيكو

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أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانًا رسميًا حدد فيه موقفه بشأن الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والمقرر يوم 18 ديسمبر الجاري، وسط جدل كبير حول الإجراءات المتبعة ومدى السلامة الأمنية المتاحة.

وشدد الاتحاد الإسباني على أنه "لا يتحمل مسؤولية الأمن، لكنه سيطبق اللوائح إذا كانت هناك حالات قاهرة خلال أو قبل المباراة".

وختم البيان: "نحن على اتصال مع قوات الأمن لتنسيق وصول الحكام إلى ملعب (كامب نو) وفقا للبروتوكولات المتبعة".

بيان الاتحاد الإسباني وخاصة فقرة "سيطبق اللوائح إن حدثت حالات قاهرة" يعني إمكانية نقل المباراة من كامب نو إلى ملعب محايد.

وكانت مجموعة كتالونية احتجاجية قد هددت بإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى كامب نو، فيما يبدو أن شرطة برشلونة غير قادرة على تأمين المباراة بشكل كامل.

في حال هدأت الأوضاع وسار كل شيء بشكل اعتيادي فإن مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد سيلعب يوم 18 ديسمبر الجاري، لكن ذلك ليس أمرًا راجحا حتى اللحظة.