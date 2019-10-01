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رونالدو: لست مجنونا.. أنا مهووس فقط بالنجاح

1
OCTOBER
2019
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صرح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، بأنه ليس مهووسا بممارسة التدريبات البدنية بكثرة، وإنما مهووس بالنجاح، وهما أمران مختلفان تماما.

وقال رونالدو في مقابلة مع موقع "SPORTbible" الشهير في أحد مطاعم مدينة تورينو الإيطالية: "لست مجنونا لأكون مهووسا بالتمرينات الكثيرة. أنا مهووس بالنجاح، وهما أمران مختلفان تماما".

وتابع الدون: "حتى الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى لديهم دوافع دائما، وعليهم العمل بجد لتحقيق أشياء جيدة، هذا هو ما يحفزني، كل شخص لديه ضغط، فأنت لديك ضغوط لإجراء مقابلة جيدة مع كريستيانو، لكن الأمر يعتمد على الطريقة التي تتعامل بها مع هذا الأمر وهذا هو المهم".

 وأضاف النجم البرتغالي: "عليك أن تثق في نفسك، في كرة القدم لدي سيطرة أكبر، وأعرف ما يمكنني القيام به، لكن في مجال الأعمال، فالأمر أكثر صعوبة، أنت تعتمد على أشخاص آخرين".

واختتم رونالدو (34 عاما) حديثه حول ما إذا كان بإمكانه الوصول إلى نفس المستوى في مجال الأعمال بقدر ما حققه في ملاعب كرة القدم "لقد استغرق الأمر سنوات عديدة من العمل الشاق والتدريبات والتفاني لتحقيق ما وصلت إليه في كرة القدم، خارج كرة القدم أنا لست هناك بعد، لكنني رجل تنافسي ولا أحب أن أكون رقم اثنين أو رقم ثلاثة، دائما أريد أن أكون رقم 1 وسوف أفعلها بنسبة مائة بالمئة".

روسيا اليوم
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