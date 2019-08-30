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مدرب برشلونة السابق ينعي طفلته بتغريدة مؤثرة

30
AUGUST
2019
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توفيت ابنة مدرب منتخب إسبانيا وبرشلونة السابق لويس أنريكي في سن التاسعة بعد صراع مع مرض سرطان العظام.
 
ونشر أنريكي عبر حسابه على تويتر "توفيت ابنتنا تشانا عصر هذا اليوم (الخميس) عن عمر يناهز التاسعة، بعد صراعها لمدة خمسة اشهر ضد ساركوما العظام".
 
وتابع "سنفتقدك كثيرا ولكننا سنتذكرك كل يوم في حياتنا".
 
وشكر أنريكي في تغريدته المؤثرة جميع رسائل الدعم التي "تلقيناها خلال هذه الاشهر ونشكركم على تقديركم وتفهمكم".
 
وكان أنريكي (49 عاما) تخلى عن مهامه كمدرب لمنتخب إسبانيا في يونيو الماضي مشيرا الى أسباب عائلية قاهرة، وقد حل بدلا منه مساعده روبرت مورينو، علما انه كان غاب عن وظيفته منذ مارس الماضي قبل أن يعلن استقالته من منصبه.
 
وخلف أنريكي في قيادة الجهاز الفني للمنتخب الاسباني، الدولي السابق فرناندو هييرو، الذي تولى المهمة مؤقتا في نهائيات كاس العالم في روسيا 2018.
 
ودافع أنريكي عن قميص منتخب بلاده في 62 مباراة دولية، قبل أن يتحول الى التدريب بعد نهاية مسيرته كلاعب واشرف من بين عدة فرق على برشلونة الذي قاده الى لقب الدوري الاسباني في 2015 و2016، ودوري أبطال أوروبا في 2015.
 
 ولم يكن يشرف على أي فريق منذ رحيله عن النادي الكتاالوني في نهاية موسم 2016-2017 عندما تعاقد مع منتخب بلاده.
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